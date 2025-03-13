Салат із незвичайним смаком зі звичайних інгредієнтів: такого ви не куштували

Багато хто з нас любить відкривати для себе нові смаки. Іноді вони можуть стати улюбленими. І тоді ми із задоволенням згадуємо той момент, коли щось спробували вперше. Нові смаки часто народжуються з поєднання продуктів. І не обов'язково це мають бути екзотичні інгредієнти.

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Рецепт салату від кулінарки Елли Іванової напевно багато хто захоче взяти на замітку. Готується він дуже просто і швидко. Червоно-помаранчево-зелена палітра створить особливий настрій. Подавайте їжу красиво, тоді вона матиме апетитний вигляд.

- Цей салат соковитий і смачний, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте.

Салат із моркви та томатів «чері»

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2 морквини

300 г томатів «чері»

2 столові ложки олії

Сіль, цукор та оцет за смаком

Чорний перець

Білий перець

1 зубок часнику

Моркву натерти на тертці, додати подрібнений часник, перець, цукор, сіль та оцет — і залити гарячою олією. Поки морква замаринується, нарізати навпіл помідори «чері». З'єднати. Додати зелень за смаком. Наприклад, петрушку.

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з брюссельської капусти та полуниці.

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Фото з альбому Елли Іванової

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