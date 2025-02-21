Чарівно смачний салат: поєднання інгредієнтів вас здивує
Салати можуть бути справжніми витворами мистецтва. Результат залежить від поєднання інгредієнтів та оформлення. Не бійтеся експериментувати на кухні. Без цього не відкрити нові смаки.
Рецептом чарівно смачного салату з незвичних інгредієнтів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Полуниця зараз недешева, але її для салату знадобиться небагато — всього три штучки, — каже Елла Іванова. — Цей салат дуже вишуканий. Подавайте салат красиво! Ваші рідні та близькі це оцінять.
Салат із брюссельської капусти та полуниці
- Зелений салат
- Петрушка
- 100 г брюссельської капусти
- 3 полунички
- Натертий пармезан 1 ст. ложка
Соус
- Сік 1 апельсина
- 2 столові ложки соусу з часнику, зелені, перцю чилі та болгарського перцю, олії та яблучного оцту.
Викласти на блюдо листя салату і брюссельської капусти, відвареної в підсоленій воді і потім поміщеної в холодну воду для збереження кольору. Додати трохи свіжої петрушки і полуницю, порізану на слайси. Заправити сумішшю зі свіжовичавленого апельсинового соку. За бажанням можна доповнити натертим пармезаном. Але й без нього буде смачно.
І смачного!
Нагадаємо рецепт яскравого картопляного салату із зеленню.
Фото з альбому Елли Іванової51
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