Чи варто чекати «буму»? Що буде з цінами на картоплю у 2025 році

Наприкінці минулого року Державна служба статистики підрахувала, наскільки за рік в Україні зросли ціни на продукти. До речі, більш за все подрожчали продукти з «борщового набору», у тому числі й картопля — майже на 97 відсотків.

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Власник фермерського господарства «Аделаїда» Сергій Рибалко не виключає, що ціна на картоплю, яка останнім часом швидко зростала, може знизитися. Так, в інтерво'ю «Економічній правді» він зазначив, що обсяги вирощування картоплі останнім часом в Україні знижувалися і, як наслідок, активізувався імпорт. Гравці агроринку відмовлялися займатися нею через низку причин, зменьшувалися й обсяги вирощування на приватних ділянках.

Серед причин він, зокрема, згадував про нижчу врожайність через засуху.

«Серпнева і вереснева засуха не давала можливості копати картоплю, тобто зменшилася пропозиція на ринку. У цей же час пішли державні закупівлі. Зменшення пропозиції з одночасним збільшенням попиту призвело до зростання цін. Хтось писав, що буде 40−45 гривень за кілограм», — зазначив він та додав, що «картопля буде» — її везуть ЄС та Казахстану.

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Фахівець зазначає, що «заходить» імпортна картоплі по 20−21 гривні, магазинна націнка може становити 3−4 гривні і на прилавках вона має з'явитися за ціною 25 гривень за кілограм.

«Таку стабільну ціну я бачу з грудня. Далі вона може трохи знизитися чи піднятися, але з цієї ціни не зійде, бо в ЄС урожай гарний, звідти повезуть. Так само будуть везти з інших країн. В обхід усього будуть везти з Білорусі. У росії немає картоплі», — додав Сергій Рибалко.

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З огляду на дефицит, він не виключає, що вітчизняні виробники звернуть увагу на картоплю і її пропозиція збільшиться. Але це станеться не одразу. «Багато хто спробує зайти в цей бізнес наступного року. Будуть нові гравці, більші площі, зіграють на рівні рентабельності з якимось прибутком, а потім посадять ще більше і дво-трирічна синусоїда їх накриє», — пояснює він.

До речі, схожа ситуація склалася і з капустою, яка наразі у магазинах коштує більше 40 гривень. Аграрії, які побачили такий попит, можуть цього року вкладати кошти в її вирощування, що збільшить пропозицію і, відповідно, ціна може поповзти вниз.

Фото Pixabay

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