Дуже смачна домашня халава: ви здивуєтеся, як просто її готувати
Домашня халва — ласощі, які варті того, щоб їх приготувати. Подавайте цей десерт естетично. Атмосфера завжди має значення.
Якщо у вас є свіжа м'ята, прикрасьте шматочок халви.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.
— Приготуємо смачну домашню халву, — каже Елла Іванова. — Можливо, цей рецепт стане вашим кулюбленим. Пригощайте цими ласощами рідних та близьких. І, звичайно, цікавтеся їхньою думкою. Готуйте із задоволенням!
Домашня халва
- 400 г сирого насіння соняшника
- Дрібка солі
- 1 яєчний білок
- 200 г цукру
- 55 мл води
- 10 г цукрової пудри
Очищене насіння обсмажуємо до готовності на сухій сковороді і подрібнюємо за допомогою блендера.
Яєчний білок збиваємо із сіллю та цукровою пудрою.
З'єднуємо цукор та воду. Уварюємо 6−7 хвилин після закипання.
Вливаємо цукровий сироп цівкою в білок, продовжуючи збивати. Збиваємо дві хвилини.
З'єднуємо з насінням і добре вимішуємо. Перекладаємо в будь-яку ємність, утрамбовуємо.
І ставимо в холодильник хоч би на пару годин, але краще на ніч.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової131
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