Дуже смачна домашня халава: ви здивуєтеся, як просто її готувати

Домашня халва — ласощі, які варті того, щоб їх приготувати. Подавайте цей десерт естетично. Атмосфера завжди має значення.

Якщо у вас є свіжа м'ята, прикрасьте шматочок халви.

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Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

— Приготуємо смачну домашню халву, — каже Елла Іванова. — Можливо, цей рецепт стане вашим кулюбленим. Пригощайте цими ласощами рідних та близьких. І, звичайно, цікавтеся їхньою думкою. Готуйте із задоволенням!

Домашня халва РЕКЛАМА 400 г сирого насіння соняшника

Дрібка солі

1 яєчний білок

200 г цукру

55 мл води

10 г цукрової пудри

Очищене насіння обсмажуємо до готовності на сухій сковороді і подрібнюємо за допомогою блендера.

Яєчний білок збиваємо із сіллю та цукровою пудрою.

З'єднуємо цукор та воду. Уварюємо 6−7 хвилин після закипання.

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Вливаємо цукровий сироп цівкою в білок, продовжуючи збивати. Збиваємо дві хвилини.

З'єднуємо з насінням і добре вимішуємо. Перекладаємо в будь-яку ємність, утрамбовуємо.

І ставимо в холодильник хоч би на пару годин, але краще на ніч.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже ніжної кукурудзяної каші — бюджетної страви, яка готується напрочуд просто.

А суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чебуреки без тіста, які «підкорять ваші смакові рецептори».

Фото з альбому Елли Іванової

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