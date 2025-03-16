В України практично закінчилися запаси ракет для ЗРК Samp-T: чому союзники зволікають з постачанням

В той час як постачання зброї зі США відновлено (включно з критично важливими ракетами для Patriot), у двох зенітних батареях Samp-T практично закінчилися снаряди. Тому незабаром ці батареї, які Італія і Франція передали українцям, стануть непридатними для використання. Уряд України вже кілька тижнів просить ці дві країни надіслати більше снарядів Aster-30.

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«Потрібно щонайменше п'ятдесят. Проблема в тому, що італійський резерв майже досяг охоронного рівня. Решта ракет слугує для гарантування захисту важливих об'єктів на національній території. Французи мали їх більше», — пише видання Corriere.

Днями міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся в Римі з італійським колегою Гвідо Кросетто. Він також зустрінеться з керівництвом Eurosam, спільного підприємства, створеного компаніями Mbda Italy, Mbda France і Thales, які виробляють Aster-30.

Нещодавно газета Wall Street Journal написала, що характеристики цього озброєння виявилися невтішними. Вони набагато нижчі за стандарти, які гарантують американські батареї Patriot. Однак журнал Forbes повідомив, що одному Samp-T вдалося збити російський літак.

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Поки дискусія серед військових експертів триває, українці прагнуть якнайшвидше відновити свої запаси боєприпасів, пише видання. На цьому етапі, коли росіяни посилюють бомбардування, будь-яка система протиповітряної оборони стає дорогоцінною.

За оцінками, одна система Samp-T коштує близько 500 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримають від Швеції 8 самохідних артилерійських установок Archer та інше військове обладнання і спорядження загальною вартістю 300 млн дол.

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