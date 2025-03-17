Не можна залишатися осторонь: історія вірменського волонтера Гайка Барсегяна

Повномасштабне вторгнення росіян показало всьому світу високий рівень самоорганізації та гуртування українського суспільства. Цей феномен ще будуть вивчати не один рік. Адже українці намагалися не тільки зупинити ворога, а й активно допомагали вижити одне одному, а й вберегти чужих тварин і чуже майно. Для інших людей, які долучилися до волонтерського руху, це стало своєрідним способом показати свою підтримку Україні та зробити свій внесок у відстоювання нашої державності. Не залишився осторонь й Гайк Барсегян — волонтер, який віддав свої сили, час і ресурси для підтримки українських військових, поранених, дітей та сімей загиблих героїв. З перших днів війни Гайк записався в ТРО і був готовий зі зброєю в руках захищати країну.

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- Ця людина не шукає слави, не виходить на камери і не розповідає про свої заслуги. Він просто робить свою справу, допомагаючи тим, хто цього потребує найбільше. Гайк — вірменин. Але для нього війна, яка розпочалася в Україні, не чужа. Він не чекав закликів чи організаційних ініціатив — вже 26 лютого 2022 року він почав допомагати всім, хто цього потребував, — розповів «ФАКТАМ» блогер та громадський діяч Вачаган Тоноян.

За його словами, він знав Гайка ще до війни, але тільки з початком повномасштабного вторгнення зрозумів, наскільки ця людина здатна діяти швидко, без зайвих слів.

«Треба усіляко допомагати як нашим бійцям, так й цивільним, котрі щодня потерпають від жорстокості ворога», - говорить Гайк Барсегян

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- У нас із ним різні шляхи, але одного разу вони перетнулися, коли мені потрібно було закрити запит на екіпірування для військових. Я не очікував дива — просто шукав, хто може допомогти. Коли звернувся до Гайка, він не став розпитувати деталей. Лише сказав: «Я закрию це питання. Чекай». І вже за короткий час усе необхідне було передано хлопцям, — розповів Тоноян.

З його слів, це був не єдиний випадок.

- Якось я приїхав до військових, і один із них, оглядаючи вантаж, раптом засміявся: «Слухай, у нас тут 20 ящиків солодощів. Це що, жарт?». Я лише усміхнувся, бо знав, звідки вони. Гайк передав їх спеціально для хлопців. Просто так. Бо розумів, що навіть у найважчі моменти людям потрібні не тільки бронежилети й аптечки, а й щось, що нагадує про дім, про нормальне життя, — поділився спогадом Тоноян.

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Разом зі своєю командою «Семі Україна» Гайк доставляє гуманітарну допомогу військовим у найгарячіші точки. Також його волонтерська діяльність у співпраці з благодійними фондами включає й підтримку особливо вразливих верств населення — дітей-сиріт, внутрішніх переселенців, людей, які під час війни втратили все майно, тощо.

Разом зі своєю командою «Семі Україна» Гайк доставляє гуманітарну допомогу військовим у найгарячіші точки

Він завозить ліки до шпиталів, забезпечує військових медикаментами та харчами, організує операції для поранених, а також фінансово підтримує родини загиблих воїнів.

«Треба усіляко допомагати як нашим бійцям, так й цивільним, котрі щодня потерпають від жорстокості ворога», — говорить Гайк Барсегян.

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За час своєї волонтерської діяльності Гайк не тільки передав тонни гуманітарної допомоги, а й брав участь у купівлі та ремонті автомобілів для військових. Загалом волонтер зібрав і передав на потреби захисників близько мільйона гривень.

Особливу увагу Гайк Барсегян приділяє підтримці підрозділів ГУР і Іноземного легіону, які виконують найскладніші бойові завдання на фронті.

- Гайк не просто допомагає — він створює можливості. Його зв’язки та репутація відкривають двері там, де інші стикаються із закритими кордонами. Він знаходить потрібне спорядження, організовує постачання, контролює, щоб кожна гривня йшла на реальну допомогу, а не губилася в бюрократії, — говорить Вачаган Тоноян.

Вклад Гайка у спільну боротьбу помітили навіть на державному рівні. Волонтер отримав подяку від Офісу президента України, а також був нагороджений медаллю Андрія Первозваного — однією з найрідкісніших нагород, яку отримали лише 1100 людей.

Вклад Гайка у спільну боротьбу високо оцінюють і Україна, і ЗСУ

«Але для нього це не про нагороди, а про підтвердження того, що він усе робить правильно», — говорять у його команді, яку Міноборони за активну громадянську позицію не раз відзначало численними грамотами та подяками.

За словами Гайка Барсегяна, люди і є справжньою рушійною силою, яка щодня наближає перемогу.

«Ми впевнені, що навіть не воюючи на фронті, не можна залишатися осторонь», — каже вірменський волонтер.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під удар російської ракети у Кривому Розі потрапили волонтери.

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