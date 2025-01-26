Взимку випадає волосся: ці поради допоможуть вирішити проблему

Взимку ми втрачаємо енергію, погіршується настрій, відчуваємо більшу втому, сонливість і… випадання волосся. Через погодні умови волосся пушиться, електризується і пошкоджується. Не дивно, що згодом воно може зламатися і випасти. Але проблему можна вирішити, пише видання Uroda.

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Зима приносить ряд проблем з волоссям, якому шкодять низькі температури, вітер, дощ, сніг, опалення будинку та сухе повітря в приміщенні. Начебто цього мало, взимку ми носимо шапки і капюшони, які не тільки ефектно псують зачіски, але й псують структуру волосся. В результаті взимку волосся стає сухим і кучерявим, шкіра голови легше подразнюється, може з’явитися лупа. Волосся може стати ламким і більш схильним до випадання. Взимку однією з проблем, з якими стикається волосся, є надмірна сухість. Занадто низька вологість повітря взимку в поєднанні з опаленням приміщення сприяє пересушуванню волосся і шкіри голови.

Що можна зробити для сухого і втомленого взимку волосся? Хоча б раз на тиждень варто використовувати зволожувальні маски. Чудовою ідеєю може бути використання натуральних олій, таких як арганова або кокосова. Відмовтеся взимку від плойки або випрямляча (погодьтеся, ваші старання швидко пропадуть під шапкою). Щоб волосся менше пушилося, використовуйте відповідні кондиціонери або сироватки. Також варто вибирати шапки і шарфи з натуральних тканин. Також рекомендуються ті, що мають підкладку з шовку або атласу, оскільки вони захищають волосся та запобігають завиванню та електризації. Щоб зволожити занадто суху шкіру голови, використовуйте шампуні, багаті зволожувальними речовинами, або додайте кілька крапель олії до свого щоденного догляду за волоссям. Рекомендуються масла чайного дерева, а також засоби по догляду на основі алое. Олія жожоба також є цінною підтримкою в догляді за шкірою голови.

Немає сумніву, що ми любимо гарячі ванни взимку. Однак рекомендується уникати миття голови занадто гарячою водою. Кращою ідеєю буде тепла вода. Замість того, щоб мити голову щодня, ви можете робити це кожні 2 або 3 дні, щоб уникнути висихання волосся та подразнення шкіри голови.

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Не забудьте про кондиціонери, бажано ті, які не змиваються. Також можна готувати натуральні маски для волосся, наприклад на основі меду, кокосової олії, оливкової олії.

Також для оздоровлення волосся важливо їсти продукти, багаті на залізо.

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