Дуже бюджетний соус: корисно, неймовірно смачно та просто

Редиску варто купувати з бадиллям, тоді вона довше зберігає свіжий вигляд. До речі, бадилля і саме є показником свіжості. Іноді видно, що редиска тільки з городу, а ось пожовкле бадилля свідчить про те, що цей товар вже не першої свіжості.

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Багато хто викидає свіже зелене бадилля редиски, а, виявляється, з нього можна приготувати чимало смачних страв.

Соус на основі бадилля редиски — це красиво, смачно і корисно. І обійдеться він вам дуже дешево, адже ви платите за редиску, а бадилля — це як безплатний додаток.

Подавайте соус красиво у спеціальній соусниці. Це привнесе у ваше життя позитивні емоції. А вони такі важливі для кожного.

Рецептом соусу з бадилля редиски, петрушки та кропу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

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Смачний та ароматний соус з бадилля редиски Бадилля редиски

По пару гілочок кропу та петрушки

1 зубчик часнику

Перчик чилі

Цедра лайма

2−3 столові ложки соку лайма

Сіль

Зелень добре промити. Подрібнити в блендері з часником та перцем чилі, додавши цедру та сік лайма, а також сіль.

Додавайте до салатів, подавайте до м'яса, доповнюйте тости.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом печінкового паштету з селерою. А кулінарка, авторка книг Леся Кравецька розповіла про найсмачніші медовники та поділилася рецептом.

Фото з альбому Елли Іванової

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