Дуже бюджетний соус: корисно, неймовірно смачно та просто
Редиску варто купувати з бадиллям, тоді вона довше зберігає свіжий вигляд. До речі, бадилля і саме є показником свіжості. Іноді видно, що редиска тільки з городу, а ось пожовкле бадилля свідчить про те, що цей товар вже не першої свіжості.
Багато хто викидає свіже зелене бадилля редиски, а, виявляється, з нього можна приготувати чимало смачних страв.
Соус на основі бадилля редиски — це красиво, смачно і корисно. І обійдеться він вам дуже дешево, адже ви платите за редиску, а бадилля — це як безплатний додаток.
Подавайте соус красиво у спеціальній соусниці. Це привнесе у ваше життя позитивні емоції. А вони такі важливі для кожного.
Рецептом соусу з бадилля редиски, петрушки та кропу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
Смачний та ароматний соус з бадилля редиски
- Бадилля редиски
- По пару гілочок кропу та петрушки
- 1 зубчик часнику
- Перчик чилі
- Цедра лайма
- 2−3 столові ложки соку лайма
- Сіль
Зелень добре промити. Подрібнити в блендері з часником та перцем чилі, додавши цедру та сік лайма, а також сіль.
Додавайте до салатів, подавайте до м'яса, доповнюйте тости.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом печінкового паштету з селерою. А кулінарка, авторка книг Леся Кравецька розповіла про найсмачніші медовники та поділилася рецептом.
Фото з альбому Елли Іванової28
Читайте нас у Facebook