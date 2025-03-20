Україна втратила лідера атак перед матчем плей-оф Ліги націй із Бельгією

Форвард «Роми» Артем Довбик, який приніс своїй команді перемогу в матчі чемпіонату Італії з «Кальярі», і захисник «Шахтаря» Валерій Бондар не потрапили до заявки збірної України з футболу на перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії, який відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Лідер атак нашої збірної Довбик (35 матчів, 11 м'ячів) пропустить зустріч через вірусну інфекцію та високу температуру. Лікарі команди роблять все можливе, щоб повернути Артема до матчу-відповіді з бельгійцями (23 березня в Генку).

Нагадаємо, що ще раніше «жовто-сині» втратили через травму центрального захисника англійського «Плімута» Максима Таловєрова, замість якого до табору команди прибув Олександр Сваток з американського «Остіна».

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На жаль, одразу вісім підопічних Сергія Реброва перебувають під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток перед матчем-відповіддю — захисники Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, півзахисники Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Калюжний і нападники Роман Яремчук та Артем Довбик, котрий точно не заробить попередження в Мурсії.

Щоправда, і у бельгійців, яких нещодавно очолив француз Руді Гарсія, вистачає гравців із «зони ризику». У разі отримання «гірчичника» недільну гру в Генку пропустять захисники Ваут Фас, Амін Аль-Дахіль, а також півзахисники Юрі Тілеманс, Кевін де Брюйне, Шарль де Кетеларе і Леандро Троссард (гравець оборони Тімоті Кастань і форвард Лої Опенда через дискваліфікацію не зіграють за збірну Бельгії у першому поєдинку).

Нагадаємо, що переможець українсько-бельгійського протистояння виступить у наступному розіграші в елітному дивізіоні Ліги націй, а невдаха — у дивізіоні В.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у червні візьме участь у міжнародному турнірі в Канаді.

Фото uaf.ua

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