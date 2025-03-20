Курс долара до кінця березня: які три чинники «триматимуть» гривню

Курс долара у першій половині березня виявився досить стабільним, навіть дещо покращив свої позиції. Схожим чином розвиватиметься ситуація і до кінця місяця.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. Так, останніми тижнями курс долара демонструє стабільність, і цьому є три ключові причини, які стримують його коливання та забезпечують прогнозованість валютного ринку.

На думку експерта, цими факторами стали:

1) своєчасна монетарна політика НБУ, спрямована на підтримку гривні та зниження ризиків інфляції. Так, з грудня до березня Нацбанк тричі переглядав облікову ставку, підвищивши її з 13% до 15,5%. Такі заходи сприяють контролю рівня ліквідності гривні та обмежують простір для значних курсових змін;

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2) стратегія НБУ на врівноваження попиту та пропозиції на валютному ринку. У режимі «керованої гнучкості» Нацбанк своєчасно втручається в ринок через інтервенції, запобігаючи різким коливанням курсу, що особливо важливо в умовах війни;

3) сезонність, за якої аграрії активно реалізують валюти, готуючись до посівної кампанії.

Тобто курс долара буде у відносному спокої. Варто зазначити, що українці традиційно віддають перевагу американському долару: близько двох третин попиту припадає саме на цю валюту, і найближчим часом це не зміниться. Тому для українців ключовим і, можливо, поки що «ментальним» орієнтиром залишається курс долара США.

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Єдиним фактором ризику для нацвалюти залишиться війна: динаміка бойових дій, масштаби завданих збитків (у тому числі об'єктам інфраструктурного комплексу), можливі переговори щодо миру — все це гіпотетично може внести корективи на валютному ринку.

Загалом з 24-го по 30 березня долар коливатиметься від 41,4 до 42 гривень, а можливі коливання за тиждень не перевищать 60 копійок.

При цьому, попри зміцнення позицій євро до долара, Тарас Лєсовий не радить українцям змінювати основну валюту накопичень.

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