Салат із редиски та горіхів: відкрийте для себе новий смак весни

Редиска у багатьох асоціюється саме з весною, хоча зараз є у продажу практично цілий рік. Традиційно готують салат із редискою, огірком, кропом і яйцем під сметанним соусом. Але є чимало й інших цікавих рецептів.

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А чи пробували ви поєднати редиску з горіхами? Наприклад, волоськими чи кеш'ю? Якщо ні, то зробіть це за бажанням найближчим часом.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.

- Приготуємо смачний і незвичайний салат зі звичайної редиски та кеш'ю, — каже Елла Іванова. — Це чудово! Думаю, вам сподобається. Пригостіть стравою рідних і близьких.

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Салат із редиски та кеш'ю Пучок редиски

Пару гілочок петрушки

30 г горішків кеш'ю Для соусу 2 столові ложки олії

Сіль і цукор за смаком

1 чайна ложка фруктового оцту або соку лимона

1 чайна ложка приправи «сумах»

Редиску тонко нарізати, додати подрібнену петрушку та горішки кеш'ю. Готуємо соус, з'єднавши олію, сумах, сіль, цукор, фруктовий оцет (або лимонний сік). Заправляємо салат соусом. І смачного!

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Нагадаємо рецепт маринованої редиски.

Фото з альбому Елли Іванової

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