Салат із редиски та горіхів: відкрийте для себе новий смак весни
Редиска у багатьох асоціюється саме з весною, хоча зараз є у продажу практично цілий рік. Традиційно готують салат із редискою, огірком, кропом і яйцем під сметанним соусом. Але є чимало й інших цікавих рецептів.
А чи пробували ви поєднати редиску з горіхами? Наприклад, волоськими чи кеш'ю? Якщо ні, то зробіть це за бажанням найближчим часом.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.
- Приготуємо смачний і незвичайний салат зі звичайної редиски та кеш'ю, — каже Елла Іванова. — Це чудово! Думаю, вам сподобається. Пригостіть стравою рідних і близьких.
Салат із редиски та кеш'ю
- Пучок редиски
- Пару гілочок петрушки
- 30 г горішків кеш'ю
Для соусу
- 2 столові ложки олії
- Сіль і цукор за смаком
- 1 чайна ложка фруктового оцту або соку лимона
- 1 чайна ложка приправи «сумах»
Редиску тонко нарізати, додати подрібнену петрушку та горішки кеш'ю. Готуємо соус, з'єднавши олію, сумах, сіль, цукор, фруктовий оцет (або лимонний сік). Заправляємо салат соусом. І смачного!
Нагадаємо рецепт маринованої редиски.
Фото з альбому Елли Іванової19
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