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Книга рецептів

Салат із редиски та горіхів: відкрийте для себе новий смак весни

22:00 21 березня 2025
Салат з редиски та горіхів

Редиска у багатьох асоціюється саме з весною, хоча зараз є у продажу практично цілий рік. Традиційно готують салат із редискою, огірком, кропом і яйцем під сметанним соусом. Але є чимало й інших цікавих рецептів.

А чи пробували ви поєднати редиску з горіхами? Наприклад, волоськими чи кеш'ю? Якщо ні, то зробіть це за бажанням найближчим часом.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.

- Приготуємо смачний і незвичайний салат зі звичайної редиски та кеш'ю, — каже Елла Іванова. — Це чудово! Думаю, вам сподобається. Пригостіть стравою рідних і близьких.

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Салат із редиски та кеш'ю

  • Пучок редиски
  • Пару гілочок петрушки
  • 30 г горішків кеш'ю

Для соусу

  • 2 столові ложки олії
  • Сіль і цукор за смаком
  • 1 чайна ложка фруктового оцту або соку лимона
  • 1 чайна ложка приправи «сумах»

Редиску тонко нарізати, додати подрібнену петрушку та горішки кеш'ю. Готуємо соус, з'єднавши олію, сумах, сіль, цукор, фруктовий оцет (або лимонний сік). Заправляємо салат соусом. І смачного!

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Нагадаємо рецепт маринованої редиски.

Фото з альбому Елли Іванової

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