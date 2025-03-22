М’ясні оладки з вівсянкою, запечені в духовці: рецепт смачної і корисної вечері (відео)

Нещодавно відомий кулінар розповів про рецепт приготування корисного сніданку для дітей, а відомий кулінарний ресурс «Шуба» розказав, розказав, як приготувати смачні оладки.

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«Пропонуємо просту страву з фаршу, вівсяних пластівців, яєць і сметани. М’ясні оладки з вівсянкою, запечені в духовці, ідеальні, коли тобі потрібен простий рецепт на вечерю. Щодо пластівців, то нам потрібні швидкого приготування. Вони швидше набухнуть після замішування м’ясної маси», — йдеться у повідомленні ресурсу.

Інгредієнти (4 порції):

Основні:

М’ясний фарш — 500 г

Яйця курячі — 2 шт.

Сметана 15% - 100 г

Пластівці вівсяні — 1 скл.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Зелена цибуля за смаком

Спосіб приготування:

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Спочатку треба зробити фарш. Далі його треба викласти у миску, додати вівсяні пластівці, яйця, сметану, сіль і перець. Гарно перемішати та залишити на 30 хвилин.

Далі треба розігріти духовку до 180 °C. Деко застелити пергаментом і запікати оладки. На деко виклади м’ясну масу у формі оладок. Запікати 40 хвилин. Нарізати зелену цибулю та прикрасити готові оладки перед подачею до столу. Смачного!