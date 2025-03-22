М’ясні оладки з вівсянкою, запечені в духовці: рецепт смачної і корисної вечері (відео)
Нещодавно відомий кулінар розповів про рецепт приготування корисного сніданку для дітей, а відомий кулінарний ресурс «Шуба» розказав, розказав, як приготувати смачні оладки.
«Пропонуємо просту страву з фаршу, вівсяних пластівців, яєць і сметани. М’ясні оладки з вівсянкою, запечені в духовці, ідеальні, коли тобі потрібен простий рецепт на вечерю. Щодо пластівців, то нам потрібні швидкого приготування. Вони швидше набухнуть після замішування м’ясної маси», — йдеться у повідомленні ресурсу.
Інгредієнти (4 порції):
Основні:
М’ясний фарш — 500 г
Яйця курячі — 2 шт.
Сметана 15% - 100 г
Пластівці вівсяні — 1 скл.
Сіль за смаком
Перець чорний мелений за смаком
Зелена цибуля за смаком
Спосіб приготування:
Спочатку треба зробити фарш. Далі його треба викласти у миску, додати вівсяні пластівці, яйця, сметану, сіль і перець. Гарно перемішати та залишити на 30 хвилин.
Далі треба розігріти духовку до 180 °C. Деко застелити пергаментом і запікати оладки. На деко виклади м’ясну масу у формі оладок. Запікати 40 хвилин. Нарізати зелену цибулю та прикрасити готові оладки перед подачею до столу. Смачного!
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Фото: narodnakuhnya.com.ua64
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