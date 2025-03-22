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М’ясні гнізда з курячого фаршу в духовці: смачна, ситна та соковита страва

20:08 22 березня 2025
М&#39;ясні гнізда з курячого фаршу у духовці

Страви з фаршу, запечені в духовці, наприклад м'ясні оладки з вівсянкою, дуже популярні. Вони смачні, ситні та соковиті. М'ясні гнізда з фаршу мають дуже апетитний вигляд. Цю страву можна смакувати як з гарніром, так і без нього, ділиться фудблогерка Уляна Кірак.

Інгредієнти:

  • шампіньйони (500 г);
  • цибуля (2 шт.);
  • сіль, перець;
  • олія;
  • майонез;
  • фарш курячий (1 кг);
  • цибуля (2 шт.);
  • сіль, перець;
  • італійські трави (1 ч. л.).
  • твердий сир (150 г);
  • кріп

Технологія приготування у відео нижче:

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ніжних ледачих вареників у кокосово-шоколадному соусі, від яких діти будуть у захваті.

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