М’ясні гнізда з курячого фаршу в духовці: смачна, ситна та соковита страва
Страви з фаршу, запечені в духовці, наприклад м'ясні оладки з вівсянкою, дуже популярні. Вони смачні, ситні та соковиті. М'ясні гнізда з фаршу мають дуже апетитний вигляд. Цю страву можна смакувати як з гарніром, так і без нього, ділиться фудблогерка Уляна Кірак.
Інгредієнти:
- шампіньйони (500 г);
- цибуля (2 шт.);
- сіль, перець;
- олія;
- майонез;
- фарш курячий (1 кг);
- цибуля (2 шт.);
- сіль, перець;
- італійські трави (1 ч. л.).
- твердий сир (150 г);
- кріп
Технологія приготування у відео нижче:
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