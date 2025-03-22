М’ясні гнізда з курячого фаршу в духовці: смачна, ситна та соковита страва

Страви з фаршу, запечені в духовці, наприклад м'ясні оладки з вівсянкою, дуже популярні. Вони смачні, ситні та соковиті. М'ясні гнізда з фаршу мають дуже апетитний вигляд. Цю страву можна смакувати як з гарніром, так і без нього, ділиться фудблогерка Уляна Кірак.

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Інгредієнти: шампіньйони (500 г);

цибуля (2 шт.);

сіль, перець;

олія;

майонез;

фарш курячий (1 кг);

цибуля (2 шт.);

сіль, перець;

італійські трави (1 ч. л.).

твердий сир (150 г);

кріп

Технологія приготування у відео нижче:

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