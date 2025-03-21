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Повітряна паска-папушник: рецепт, якому більше 150 років

13:09 21 березня 2025
Кулінарка адаптувала рецепт старовинної паски&nbsp;— папушника. Фото&nbsp;— скріншото

Кулінарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом сирної шоколадної паски з вишневою начинкою, яку не потрібно пекти і яку можна заморозити, розповіла, як приготувати паску за стародавнім рецептом — папушник.

«Рецепт, якому вже більше 150 років. Цей рецепт я трішки адаптувала, адже звісно він був без точних грамовок, та на мою думку вийшло просто чудово. Вперше я можу сказати, що саме такою і має бути паска. Повітряною, але досить цупкою. По такій технології готували перші Великодні хліби ще з XVIII», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

На відміну від стародавнього рецепту, який потребував величезну кількість яєць (аж до 150 штук), адаптований більш відповідає сучачсним реаліям.

Інгредієнти:

  • Борошно — 550 г;
  • Молоко — 200 г;
  • Дріжджі живі — 25 г;
  • Жовтки — 5 шт;
  • Яйця — 2 шт;
  • Цукор — 150 г;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Цукати або сухофрукти — 150 г;
  • Ваніль та цедра;
  • Для змащування — одне яйце та молоко.

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Приготування:

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  • Для опари 150 г борошна заварюємо гарячим молоком (залишивши 1 столову ложку) та добре перемішуємо. Дріжджі заливаємо рештою молока і перемішаємо до консистенції сметани. Даємо трохи охолонути та додаємо до борошна з молоком. Вимішати до однорідності, накрити рушником та залишити у теплі на годину.
  • Змішати жовтки та яйця, додавши дрібку солі. Додаємо до опари, коли вона підніметься, а також досипаємо решту борошна. Тісто потрібно вимішувати довго — воно не має приставати до рук.
  • Додати цукор, тепле масло, перемішали. Далі додати сухофрукти (їх попередньо потрібно замочені в окропі, а потім злити воду та обсипати борошном) та різні ароматизатори.
  • Залишити готове тісто на кілька годин, аби воно «підійшло». Після цього викласти у форму, змащену вершковим маслом та обсипану борошном. Воно має зайняти третину форми.
  • Даємо тісту піднятися до ¾ форми (цей процес може зайняти годину чи навіть більше), змащуємо жовтком з ложкою молока і запікаємо при температурі 180 ° С приблизно годину.
  • Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

Про те, як приготувати великодній кекс з сиром та цукатами, раніше розповідала кулінарка Елла Іванова.

Фото — скріншот

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