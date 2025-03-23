41.19 / 41.72 44.74 / 45.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат табуле: освіжаючий смак від суперфіналістки «МайстерШефа»

11:36 23 березня 2025
Салат табуле можна їсти руками, подаючи його з листям салату. Фото&nbsp;— скрінашот

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, запропонувала приготувати овочевий салат з кашею та зеленню.

«Це освіжаючий салат табуле, який традиційно готується з булгуром, але я замінила на кус-кус — і результат не менш смачний та ще простіший у приготуванні», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Петрушка — великий пучок;
  • Свіжа мʼята — 8 листочків;
  • Кінза — 20−30 г;
  • Зелена цибуля — 3 стебла;
  • Помідори — 2 шт;
  • Огірок — 3 шт
  • Кус-кус — 100 г
  • Окріп — 150 мл;
  • Лляна олія — 30 мл;
  • Сік лимона — 1 шт;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Коріандр мелений — ¼ ч. л;
  • Цукор — 1 ч.л.

Читайте також: Салат із незвичайним смаком зі звичайних інгредієнтів: такого ви не куштували

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Кус-кус залити окропом, додати сік ½ лимону. Залишити на 10 хвилин, а потім розпушити виделкою та дати охолонути.
  • Зелень петрушки, м’яти, кінзи та цибулі дрібно порізати.
  • Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками та злити зайвий сік.
  • З’єднати кус-кус, зелень, овочі, додати лимонний сік ½ шт, сіль, перець, коріандр, цукор та лляну олію.

«Цей салат можна їсти руками, подаючи його з твердими листями салату. Він дуже „гнучкий“ - до салату можна додавати більше м’яти, гратися з кількістю лимонного соку чи навіть експериментувати з крупами», — додала Ольга Рябенко.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом салату з редиски та горіхів.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закарпатська сіль

Директор Тереблянського родовища втік до Німеччини, залишивши підприємство у кризі, — ЗМІ

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Карта «Колісниця». Фото mystictarot.com.ua/

Ракам — «Колісниця» і рух вперед, а Стрільцям — «Шістка Жезлів» і смак перемоги: Таро-прогноз на 23 березня

Полонений північнокореєць

Справи геть кепські: у США назвали втрати рф і КНДР в Курській області

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту