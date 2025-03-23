Салат табуле: освіжаючий смак від суперфіналістки «МайстерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, запропонувала приготувати овочевий салат з кашею та зеленню.
«Це освіжаючий салат табуле, який традиційно готується з булгуром, але я замінила на кус-кус — і результат не менш смачний та ще простіший у приготуванні», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Петрушка — великий пучок;
- Свіжа мʼята — 8 листочків;
- Кінза — 20−30 г;
- Зелена цибуля — 3 стебла;
- Помідори — 2 шт;
- Огірок — 3 шт
- Кус-кус — 100 г
- Окріп — 150 мл;
- Лляна олія — 30 мл;
- Сік лимона — 1 шт;
- Сіль, перець — за смаком;
- Коріандр мелений — ¼ ч. л;
- Цукор — 1 ч.л.
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Приготування:
- Кус-кус залити окропом, додати сік ½ лимону. Залишити на 10 хвилин, а потім розпушити виделкою та дати охолонути.
- Зелень петрушки, м’яти, кінзи та цибулі дрібно порізати.
- Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками та злити зайвий сік.
- З’єднати кус-кус, зелень, овочі, додати лимонний сік ½ шт, сіль, перець, коріандр, цукор та лляну олію.
«Цей салат можна їсти руками, подаючи його з твердими листями салату. Він дуже „гнучкий“ - до салату можна додавати більше м’яти, гратися з кількістю лимонного соку чи навіть експериментувати з крупами», — додала Ольга Рябенко.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом салату з редиски та горіхів.
Фото — скріншот95
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