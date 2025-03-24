Сподівалися на критику Зеленського: Стармер заявив, що Білий дім тиснув на Британію

Після перепалки Володимира Зеленського і Трампа з командою у Овальному кабінеті, Білий дім розпочав тиск на британську сторону, сподіваючись на критичні заяви щодо президента України. У США очікували, що така позиція допоможе зміцнити їхню дипломатичну лінію щодо України, заявив прем’єр Британії Кір Стармер, пише The New York Times.

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«У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, квітчасті прикметники. Я вирішив, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку. Що стосується дій Дональда Трампа — від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського — президент спричинив „певну дезорієнтацію“. Правильною відповіддю було не піддаватися на його провокації», — сказав Кір Стармер.

Кір Стармер направив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб допомогти Володимиру Зеленському налагодити стосунки з Трампом. За словами двох британських високопосадовців, під час численних зустрічей вони виробили низку формулювань, що знижують напруженість у переговорах. Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Володимир Зеленський підтримав миротворчі зусилля Дональда Трампа.

Як йдеться у публікації, головне питання полягає в тому, чи будуть Британія і Європа відігравати значущу роль у переговорах Трампа з диктатором путіним. Щоб переконатися в цьому, Стармер докладає зусиль, збираючи багатонаціональні військові сили, які він називає «коаліцією охочих». Мета, за його словами, полягає в тому, щоб захистити небо, порти і кордони України після будь-якого мирного врегулювання.

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«Я не довіряю путіну, — сказав Стармер. — Я впевнений, що він намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладення угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме — можливість знову вдертися в Україну».

Раніше повідомлялося, що у Британії зробили різку заяву про те, що не треба підлещуватися до путіна.

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