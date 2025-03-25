Яєчня з беконом і цибулею: ситно і дуже смачно

Яйця — дуже корисний для здоров'я продукт і, як довели останні дослідження, вживати їх можна щодня. Яєшня — чудова ідея для смачного сніданку й не тільки. Яєчня з беконом та цибулею — рецепт надзвичайно простий і швидкий, тож ви можете приготувати його навіть перед тим, як піти на роботу, пише видання Aniagotuje.

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Інгредієнти: 3 яйця

50 г шматочків сирокопченого бекону

1 столова ложка освітленого вершкового масла — до 10 г

невелика жменя шніт-цибулі

за бажанням щіпка солі й перцю

Приготування:

Якщо у вас є шматочок бекону, наріжте його невеликими кубиками перед тим, як викласти в сковороду. Почніть нагрівати сковороду на середньому вогні. Через кілька хвилин жир із бекону почне розтоплюватися, а бекон злегка підрум’яниться.

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Коли бекон гарно підрум’яниться, вийміть його на мить зі сковороди та покладіть на миску, а потім додайте ложку вершкового масла на сковороду з жиром з беконом. Прикрутіть вогонь. Розбийте на сковороду яйця. Також додайте трохи нарізаної цибулі. Почніть помішувати яєчню дерев'яною ложкою. Помішуйте суміш кілька хвилин, поки яєчня не стане однорідною. В кінці додайте трохи бекону, який ви відклали раніше. Все перемішайте, перевірте смак яєчні та за потреби додайте щіпку солі та перцю.

Одразу ж подаємо яєчню на тарілки. Зверху покладіть бекон, що залишився, і шніт-цибулю. Подавайте яєчню зі скибочкою улюбленого хліба.

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