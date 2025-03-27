М'ясні рогалики в ароматному соусі: приготуйте цю чудову страву на Великдень
Великдень уже не за горами. Меню святкового столу варто продумати заздалегідь. Це дозволить спланувати покупку продуктів.
Рецептом м'ясних рогаликів в запашному соусі поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Сьогодні у нас дуже цікавий рецепт, — каже Елла Іванова. — Чи пробували ви м'ясні рогалики в запашному соусі? Якщо ні, раджу приготувати.
М'ясні рогалики в запашному соусі
Для начинки
300 г фаршу
Сіль
Перець
1 зубочок часнику
Можна додати цибулю, зелень, перець чилі
Для тіста
300 г борошна
150 г окропу
Сіль
30 г олії
Для соусу-піджарки
1 морквина
1 цибулина
Бульйон чи вода
2 столові ложки кетчупу
1 чайна ложка борошна
Сіль
Перець
Лавровий лист
Зелень
Можна додати сир.
Готуємо заварне тісто з борошна, олії, солі та окропу. Загортаємо у харчову плівку. Хвилин за десять робимо обминку. Тісто розкочуємо дуже тонко.
У фарш додаємо прянощі. Готуємо соус-зажарку. Тісто ділимо на сегменти, начиняємо їх фаршем, згортаємо та поміщаємо у форму для запікання, заливши соусом-зажаркою.
Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30−35 хвилин.
Раніше Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати дуже смачну картопляну запіканку з м'ясом.
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Фото Елли Іванової50
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