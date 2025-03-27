М'ясні рогалики в ароматному соусі: приготуйте цю чудову страву на Великдень

Великдень уже не за горами. Меню святкового столу варто продумати заздалегідь. Це дозволить спланувати покупку продуктів.

Рецептом м'ясних рогаликів в запашному соусі поділилася кулінарка Елла Іванова.

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— Сьогодні у нас дуже цікавий рецепт, — каже Елла Іванова. — Чи пробували ви м'ясні рогалики в запашному соусі? Якщо ні, раджу приготувати.

М'ясні рогалики в запашному соусі

Для начинки

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300 г фаршу

Сіль

Перець

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1 зубочок часнику

Можна додати цибулю, зелень, перець чилі

Для тіста

300 г борошна

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150 г окропу

Сіль

30 г олії

Для соусу-піджарки

1 морквина

1 цибулина

Бульйон чи вода

2 столові ложки кетчупу

1 чайна ложка борошна

Сіль

Перець

Лавровий лист

Зелень

Можна додати сир.

Готуємо заварне тісто з борошна, олії, солі та окропу. Загортаємо у харчову плівку. Хвилин за десять робимо обминку. Тісто розкочуємо дуже тонко.

У фарш додаємо прянощі. Готуємо соус-зажарку. Тісто ділимо на сегменти, начиняємо їх фаршем, згортаємо та поміщаємо у форму для запікання, заливши соусом-зажаркою.

Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30−35 хвилин.

Раніше Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати дуже смачну картопляну запіканку з м'ясом.

Фото Елли Іванової

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