росія порушила не менше 190 угод: підрахували у ЗМІ

Днями Дональд Трамп визнав, що росія «може затягувати переговори про припинення війни». І це може бути зловісною ознакою прийдешніх подій, якщо зважати на попередній досвід москви в питанні дотримання угод. За даними військового аналітика Майкла Кларка, рф порушила 190 угод, пише Sky News.

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Одними з найважливіших для України були Мінські угоди 2014 року, підписані з метою припинення бойових дій після вторгнення росії до Криму в лютому того ж року.

«Найбільшою з усіх, я вважаю, була угода 1994 року, Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, яку вона успадкувала від старого радянського союзу, і Україна була єдиною країною, яка могла її використати, — додав Кларк. — Я маю на увазі, що іншими країнами були Казахстан і білорусь. Вони не могли нічого зробити зі зброєю, яку успадкували. Але Україна мала відповідний досвід. Вони могли б мати власні ядерні сили, які б працювали, якби вони захотіли, але вони відмовилися від них у 1994 році в обмін на гарантії безпеки».

Кларк додав, що росія була більш послідовною в угодах, коли це стосувалося її власних компаній. Він згадав ситуацію, коли «Газпром» постачав газ до Європи, й росіяни завжди дотримувалися своїх контрактів, так було приблизно до 2008 року. Далі путін перейшов до своєї «агресивної фази».

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«Він щозими грав в ігри з ізоляції України та українських трубопроводів від решти європейських поставок», — зауважив пан Кларк.

Раніше ексміністр оборони Великої Британії заявив, що путін повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території.

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