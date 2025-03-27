Гетманцев випробовує TikTok: новий потенційний кандидат у президенти?

У TikTok нещодавно з’явилася хвиля акаунтів, що просувають Данила Гетманцева як «майбутнього президента». Під пафосними гаслами перераховуються його «досягнення» в економіці, хоча реальний бізнес-сектор неодноразово критикував його політику за фіскальний тиск та згортання свободи підприємництва.

ВІДЕО ДНЯ

Сам Гетманцев відхрестився від причетності до цих акаунтів, але визнав ідею цікавою та «вартою роздумів». Політичні експерти висувають версію, що це може бути спробою непомітно «запустити» передвиборчу кампанію та оцінити реакцію суспільства. Але високий антирейтинг Гетманцева та небажання влади бачити конкуренцію Зеленському можуть стати серйозними перешкодами для його президентських амбіцій.

На думку політолога Андрія Міселюка, така «стихійна» поява TikTok-кампанії виглядає як класичний пробний запуск, який дозволяє політику неофіційно протестувати реакцію аудиторії.

«Заперечення причетності — стандартний хід, що дає можливість або розвивати кампанію далі, якщо отримає позитивний відгук, або швидко згорнути ініціативу, якщо щось піде не так», — зазначає експерт.

РЕКЛАМА

Однак Гетманцеву варто враховувати й ризики. З одного боку, TikTok вже став головним майданчиком політичних комунікацій у світі, як це довели кампанії Джорджеску в Румунії чи «Альтернативи для Німеччини». З іншого — «президентський» TikTok може стати тригером як для бізнесу, що негативно ставиться до політика, так і для чинної влади, якій не потрібна зайва конкуренція.

«Гетманцев — не Зеленський зразка 2019-го, і навіть не Залужний. Його позитивний електорат ще не сформований, а негативний — вже є», — підсумовує Міселюк.

Тож головне питання: чи переросте цей експеримент у справжню кампанію, чи залишиться лише тестом, який вчасно згорнуть.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook