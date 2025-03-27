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Онлайн-сервіси «Укрзалізниці» в обмеженому режимі відновили роботу після масштабної кібератаки

9:06 27 березня 2025
«УЗ» відновила продаж квитків онлайн. Фото Pixabay

Робота з ліквідацій наслідків масштабної кібератаки, яку зазнала «Укрзалізниця», дозволила відновити ключові сервіси компанії — продаж та повернення квитків онлайн.

В компанії повідомили, що на першому етапі працюватиме продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.

«Не допущено витоку жодної сенситивної інформації… Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом», — зазначили в «УЗ» та попередили про можливі тимчасові технічні перебої у роботі сервісів через пікові перевантаження сервісу.

У той же час архіви квитків, що були придбаних раніше, наразі недоступні в застосунку «УЗ»: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди.

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«Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків із застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку. Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, що на час робіт з усування наслідків кібератаки на ключові операційні системи «Укрзалізниці» на вокзалах відкривалися додаткові каси, де продають квитки на найближчі два дні. Бригадирам потягів надавався дозвіл на продаж квитків пасажирам в екстрених випадках.

Фото Pixabay

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