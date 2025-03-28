Ще одна країна готова відправити до України миротворців, але є нюанси

Греція братиме участь у міжнародних силах в Україні лише за трьох умов: угода про припинення вогню, дислокація не на російській території та чітка стратегія виходу, якщо бойові дії відновляться, пише видання Ekathimerini.

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«Афіни чітко дали зрозуміти, що будь-яка участь Греції відбудеться лише після офіційного припинення вогню. Крім того, грецькі війська не діятимуть на території росії, а в разі порушення москвою режиму припинення вогню сили негайно відведуть», — йдеться у статті.

У той час як деякі європейські країни розглядали можливість розміщення військ під місією ЄС, опозиція з боку росії та деяких держав-членів, таких як Угорщина, виключила це. Греція виступає за проведення операції під наглядом ООН, вважаючи, що це забезпечить ширшу міжнародну легітимність.

Якщо місія продовжиться, роль Греції залишається невизначеною. Варіанти включають наземне розміщення в Україні або участь ВМС у Чорному морі.

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Добре поінформовані джерела повідомили ЗМІ, що Туреччина посилалася на положення Конвенції Монтре щодо режиму проток, які дозволяють повний доступ до Чорного моря лише прибережним державам (з обмеженням за часом для інших). Вона запропонувала взяти на себе командування військово-морськими силами у співпраці з Болгарією та Румунією.

Афіни діють обережно, збалансовуючи свої зобов’язання щодо України з інтересами національної безпеки.

Раніше експерт назвав 5 причин, чому відправлення миротворців в Україну неможливе і гірше за гарантії безпеки.

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