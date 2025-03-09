Трамп лютує через удари росії по Україні: що відбувається

Дональд Трамп пригрозив новими санкціями та митами росії. Він хоче посилити тиск на кремль, щоб той погодився на припинення вогню та мирне врегулювання з Україною. Це перший випадок, коли президент Трамп публічно погрожував росії після того, як зайняв більш м’яку позицію щодо путіна та досить жорстку по Зеленському, пише видання Axios.

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Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що останніми днями «гнів Трампа посилився» через поведінку росії та її ескалацію ударів по Україні в той час, коли він наполягав на припиненні вогню.

Раніше американський президент ухвалив рішення призупинити постачання зброї та обмін розвідданими з Україною. Тиск Трампа змусив Київ погодитися на ідею припинення вогню та висловити готовність вести мирні переговори з москвою. Високопоставлені представники США та України зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб обговорити можливе перемир'я та рамки угоди з росією.

Крім того, Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, що він все ще вірить в те, що путін хоче досягти мирної угоди. Але що «важче мати справу з Україною», ніж з росією. Водночас попередив, що росіяни не можуть продовжувати ескалацію своїх ударів по Україні.

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Коли його запитали, чому він припинив постачання зброї Києву, коли росія ескалує, Трамп сказав: «Я повинен знати, що вони хочуть домовитися. Якщо вони не хочуть домовитися, ми йдемо звідти геть».

Нагадаємо, США «згорнули» обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські позиції.

Тим часом аналітики вважають, що пауза у військовій допомозі Україні та поступки росії з боку США спонукають путіна вимагати більше.

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