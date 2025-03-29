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Курячі котлети з ананасом у духовці: легкий, швидкий та смачний рецепт від Лізи Глинської

13:06 29 березня 2025
Рецепт котлеток з ананасом та сиром від Лізи Глинської. Фото&nbsp;— скріншот

Кулінарка Ліза Глинська, яка раніше розповідала про швидке приготування курки з болгарським перцем та вершками, поділилася рецептом ще однієї страви з курятини — котлет з ананасом.

На своїй сторінці у соцмережах вона уточнила, що такі котлетки готуються в духовці и виходять дуже соковитими. «Я обожнюю поєднання солодкого та солоного в стравах, якщо ви теж, то обов'язково маєте їх спробувати», — пропонує Ліза Глинська.

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого фаршу;
  • 12 кілець ананасу;
  • 100 г сметани (жирністю 15−20%);
  • 200 г твердого сиру;
  • Сіль (за смаком).

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Приготування:

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  • Змішати фарш, сіль та сметану.
  • Сформувати котлетки та викласти на деко з пергаментом.
  • На кожну котлетку викласти чайну ложку домашнього майонезу, кільце ананасу та натертий на дрібній терці сир.
  • Випікати в розігрітій духовці до 190 градусів протягом 20−25 хвилин (режим — тепло знизу та конвекція).

Домашній майонез куліранка радить готувати з перепелиних яєць (3 штуки), по чайній ложці гірчиці та лимонного соку, які об'єднують в ємності та додають сіль. Суміш перебивають блендером, поступово додаючи 100 мл оливкової олії.

Раніше кулінарка Лілія Мацько поділилася рецптом котлеток з печінки, яку перед приготуванням вимочують у молоці.

Фото — скріншот

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