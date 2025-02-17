Котлети з печінки: корисна страва, яку оцінять ваші рідні
Готувати ці котлети можна з будь-якої печінки — курячої, індичої, свинячої, яловичої. Перед приготуванням вимочити печінку на 2−3 години у молоці, чи у воді. Потім добре почистити її, повирізати все лишнє, здерти шкірку, якщо є, ділиться кулінарка Лілія Мацько.
Нам потрібно:
- 500 г печінки
- 1 цибуля
- 1 яйце
- 1 стл. л. борошна
- 1 стл. л. крохмалю (від крохмалю вони будуть пухкі та м'якенькі)
- 2 зубчика часнику
- Сіль, перець до смаку
Приготування:
Печінку, цибулю, часник мелемо на електричній м'ясорубці, можна блендером. Додати яйце, муку, крохмаль, посолити та поперчити. Все добре змішати. Жаримо на розігрітій сковороді з двох сторін, набираємо ложкою, як на оладки.
Нагадаємо рецепт котлет по-єврейськи.132
Читайте нас у Facebook