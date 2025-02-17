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Котлети з печінки: корисна страва, яку оцінять ваші рідні

20:07 18 лютого 2025
Котлети із печінки

Готувати ці котлети можна з будь-якої печінки — курячої, індичої, свинячої, яловичої. Перед приготуванням вимочити печінку на 2−3 години у молоці, чи у воді. Потім добре почистити її, повирізати все лишнє, здерти шкірку, якщо є, ділиться кулінарка Лілія Мацько.

Нам потрібно:

  • 500 г печінки
  • 1 цибуля
  • 1 яйце
  • 1 стл. л. борошна
  • 1 стл. л. крохмалю (від крохмалю вони будуть пухкі та м'якенькі)
  • 2 зубчика часнику
  • Сіль, перець до смаку

Приготування:

Печінку, цибулю, часник мелемо на електричній м'ясорубці, можна блендером. Додати яйце, муку, крохмаль, посолити та поперчити. Все добре змішати. Жаримо на розігрітій сковороді з двох сторін, набираємо ложкою, як на оладки.

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Нагадаємо рецепт котлет по-єврейськи.

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