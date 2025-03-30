Перемир’я може настати до Великодня: британський полковник навів аргументи

Коли росія й Україна вступають у фінальний раунд війни, з'являється туман заяв і контрзаяв про прогрес на полі бою, до якого додається ще й купа обурливих російських вимог. Все це вказує на все більш ймовірну перспективу припинення вогню — можливо, десь на Великдень, пише telegraph.

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«Нещодавно ми стали свідками подальшого вторгнення українських військ на територію росії, зокрема в Бєлгородську область. Ця операція менша за масштабом, ніж масоване вторгнення в Курську область минулого року, але вона прогресує. Аналітики намагаються вгадати, що ми бачимо, але це може бути кілька речей. Захопивши висоту і загрожуючи кільком селам, вторгнення відволікає російські війська з інших місць для його стримування. Це може бути метою. Або ж це може бути проведення розвідки в пошуках слабких місць, які можна використати для перекидання важчих сил з інших ділянок фронту», — зазначає полковник Тім Коллінз, колишній офіцер британської армії.

На його думку, припинення вогню станеться, можливо, наступного місяця.

«Деякі українські солдати, які минулого тижня відвідали Великобританію з лекційним туром, розповіли мені, що проявом цього з російського боку є спроби останнього вдиху, з атаками „людської хвилі“. Ці атаки спочатку очолюють піші поранені, деякі на милицях, які просуваються вперед, щоб відвернути український вогонь, перш ніж основні сили кидаються вперед у безрозсудні атаки», — сказав військовий.

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Все це вказує на те, що обидві сторони усвідомлюють, що кінець близький: українці використовують дорогоцінне обладнання, надіслане із Заходу, щоб закріпитися й отримати важелі впливу, а путін витрачає, як він вважає, марні роти поранених перед жорсткими переговорами в сталінському стилі.

Тим часом в Європі готуються до війни з росією. Зокрема у Німеччині зіставили військовий потенціал рф та європейських країн НАТО.

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