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Україна

Нова підступна тактика безпілотників російської армії: ЗМІ розповіли подробиці

11:33 31 березня 2025
Дніпро під атакою БпЛА. Фото із соцмереж

Збройні сили путіна почали використовувати безпілотники далекого радіусу дії за новою, раніше невідомою та ще більш смертоносною тактикою, ніж раніше, пише Bild.

Але якщо наразі значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до влучання, то вже близько тижня все більше й більше БпЛА-вбивці пробираються, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах. Причина: путінські військові змінили тактику.

Замість того, щоб летіти до відповідних цілей один за одним з інтервалом у кілька хвилин, дрони тепер збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті кількох тисяч метрів, а потім разом обрушуються на місто.

У результаті численні безпілотники, заряджені вибухівкою, які летять одночасно і лише частину можна збити.

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За інформацією Bild, українська армія зараз розробляє тактику протидії цій новій російській стратегії нападу. Однак подробиці тримаються в секреті.

Справа в тому, що в той час як росія на словах готова припинити дальні атаки на українські цивільні об'єкти, фактично кремль день за днем працює над тим, щоб зробити ці атаки ще ефективнішими, ніж раніше, таким чином тероризуючи мільйони українських цивільних щоночі.

Нова тактика дронів путіна знову викриває його брехню про нібито готовність укласти мир з Україною.

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Раніше «ФАКТИ» наводили думку експерта Олександра Коваленка про те, що прорвати українську оборону російська армія зараз не може, тому терор тилової України зростатиме.

На фото у заголовку Дніпро під атакою БпЛА. Фото із соцмереж

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