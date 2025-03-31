Найсмачніші вареники з м’ясом: ідеальний варіант для ситної вечері
Це ідеальне поєднання нижнього тіста та соковитої начинки, яке знайоме кожному з дитинства. За цим рецептом ваші вареники завжди будуть ідеальними та неймовірними за смаком, розповідають на каналі «Карпатські Шкварки».
Для начинки:
700 г вареної свинини відварюємо з:
- цибулею 1 шт.
- морквою 1 шт.
- часником 1 зуб.
- перцем духмяним 3 шт.
- перцем чорним горошком 5 шт.
- лавровим листком 1 шт.
- коренем петрушки 1 шт.
- сіллю 5 г
Для тіста:
- Борошно 500 г
- Яйце 1 шт.
- Олія 2 ст.л.
- Сіль 1 г
- Окріп 250 мл
Для фаршу:
- М'ясо відварене 500 г
- Цибуля смажена на смальці 3 ст.л.
- Сіль, перець до смаку
- Кмин 1,5 г
Приготування
500 г борошна просіваємо у посуд, додаємо сіль, одне перебите виделкою яйце (воно має бути кімнатної температури), олію. Після розмішування тоненькою цівкою вливаємо дуже гарячу воду. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким чи густим — ні борошна, ні води додавати не потрібно. Вимішуємо тісто руками до однорідності не менше 5 хвилин. Тісто готове — як тільки перестає липнути до рук. Тісто накриваємо рушником і залишаємо відпочити 30 хв.
Готуємо начинку. Перемелюємо м'ясо на м’ясорубці. Додаємо сіль, кмин, підсмажену на смальці цибулю. Розмішуємо і додаємо бульйон невеликими порціями — так коригуємо соковитість начинки.
Формуємо вареники.
Варимо їх в окропі не більше 3 хв від того моменту, коли вони піднялися на поверхню води.
Смачного!
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