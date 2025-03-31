Найсмачніші вареники з м’ясом: ідеальний варіант для ситної вечері

Це ідеальне поєднання нижнього тіста та соковитої начинки, яке знайоме кожному з дитинства. За цим рецептом ваші вареники завжди будуть ідеальними та неймовірними за смаком, розповідають на каналі «Карпатські Шкварки».

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Для начинки: 700 г вареної свинини відварюємо з: цибулею 1 шт.

морквою 1 шт.

часником 1 зуб.

перцем духмяним 3 шт.

перцем чорним горошком 5 шт.

лавровим листком 1 шт.

коренем петрушки 1 шт.

сіллю 5 г Для тіста: Борошно 500 г

Яйце 1 шт.

Олія 2 ст.л.

Сіль 1 г

Окріп 250 мл Для фаршу: РЕКЛАМА М'ясо відварене 500 г

Цибуля смажена на смальці 3 ст.л.

Сіль, перець до смаку

Кмин 1,5 г

Приготування

500 г борошна просіваємо у посуд, додаємо сіль, одне перебите виделкою яйце (воно має бути кімнатної температури), олію. Після розмішування тоненькою цівкою вливаємо дуже гарячу воду. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким чи густим — ні борошна, ні води додавати не потрібно. Вимішуємо тісто руками до однорідності не менше 5 хвилин. Тісто готове — як тільки перестає липнути до рук. Тісто накриваємо рушником і залишаємо відпочити 30 хв.

Готуємо начинку. Перемелюємо м'ясо на м’ясорубці. Додаємо сіль, кмин, підсмажену на смальці цибулю. Розмішуємо і додаємо бульйон невеликими порціями — так коригуємо соковитість начинки.

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Формуємо вареники.

Варимо їх в окропі не більше 3 хв від того моменту, коли вони піднялися на поверхню води.

Смачного!

Нагадаємо рецепт креативних лінивих вареників.

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