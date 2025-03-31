41.10 / 41.66 44.57 / 45.21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найсмачніші вареники з м’ясом: ідеальний варіант для ситної вечері

20:06 31 березня 2025
вареники з м’ясом

Це ідеальне поєднання нижнього тіста та соковитої начинки, яке знайоме кожному з дитинства. За цим рецептом ваші вареники завжди будуть ідеальними та неймовірними за смаком, розповідають на каналі «Карпатські Шкварки».

Для начинки:

700 г вареної свинини відварюємо з:

  • цибулею 1 шт.
  • морквою 1 шт.
  • часником 1 зуб.
  • перцем духмяним 3 шт.
  • перцем чорним горошком 5 шт.
  • лавровим листком 1 шт.
  • коренем петрушки 1 шт.
  • сіллю 5 г

Для тіста:

  • Борошно 500 г
  • Яйце 1 шт.
  • Олія 2 ст.л.
  • Сіль 1 г
  • Окріп 250 мл

Для фаршу:

РЕКЛАМА
  • М'ясо відварене 500 г
  • Цибуля смажена на смальці 3 ст.л.
  • Сіль, перець до смаку
  • Кмин 1,5 г

Приготування

500 г борошна просіваємо у посуд, додаємо сіль, одне перебите виделкою яйце (воно має бути кімнатної температури), олію. Після розмішування тоненькою цівкою вливаємо дуже гарячу воду. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким чи густим — ні борошна, ні води додавати не потрібно. Вимішуємо тісто руками до однорідності не менше 5 хвилин. Тісто готове — як тільки перестає липнути до рук. Тісто накриваємо рушником і залишаємо відпочити 30 хв.

Готуємо начинку. Перемелюємо м'ясо на м’ясорубці. Додаємо сіль, кмин, підсмажену на смальці цибулю. Розмішуємо і додаємо бульйон невеликими порціями — так коригуємо соковитість начинки.

РЕКЛАМА

Формуємо вареники.

Варимо їх в окропі не більше 3 хв від того моменту, коли вони піднялися на поверхню води.

Смачного!

Нагадаємо рецепт креативних лінивих вареників.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на квітень для п'яти знаків зодіаку. Фото Pixabay

Квітень розпочнеться з виконання бажань: п'ять знаків зодіаку отримають потужну підтримку Всесвіту на початку другого місяця весни

Класичні паски за рецептом Лілії Цвіт, фото скриншот відео

Рецепт класичної паски від Лілії Цвіт: неймовірна смакота, яка виходить у кожної господині

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Гороскоп на 31 березня&nbsp;— 6 квітня. Фото Pixabay

Цікаві пропозиції для Тельців та несподівані зустрічі для Левів: гороскоп на тиждень 31 березня — 6 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту