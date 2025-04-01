Протягом декількох місяців український президент стикався з інтенсивним тиском з-за кордону: від путіна, який ставив під сумнів його легітимність без жодного натяку на іронію, і від Трампа, який повторював тези глави кремля. Обидва, схоже, були роздратовані впертістю Зеленського. Вони підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади. Два місяці тому вважалося, що Володимир Зеленський був категорично проти проведення голосування. Але ганебне поводження Дональда Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги, як показало опитування, проведене на замовлення журналу The Economist, і, схоже, змінило всі розрахунки. Зараз триває серйозна підготовка до того, що Зеленський вдруге постане перед виборцями, і досить скоро, пише видання The Economist.

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Урядові джерела повідомляють, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, вони можуть запровадити до кінця квітня.

Перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для запуску виборчого процесу. Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найранніша можливість — початок липня. Але деякі джерела стверджують, що кампанія триватиме три місяці: саме стільки часу, як виборчі органи повідомили парламенту, їм потрібно для відновлення списків виборців у розпал війни.

Лідери опозиції наполягають на тому, що швидке голосування неможливе, вказуючи на масу логістичних перешкод. Досягти дієвого перемир'я до 8 травня буде досить складно.

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Знайти спосіб для мільйонів виборців за кордоном, в окопах або в окупованих росією регіонах проголосувати буде ще важче. Одним із рішень могло б стати використання урядового додатку для смартфонів «Дія», який користується великою популярністю. Але це підніме питання прозорості. Будь-яка зміна означала б зміну конституції, що вимагало б більшості у дві третини голосів у парламенті. Це буде важко зробити, враховуючи, що опозиційні партії налаштовані проти голосування у воєнний час. Причини не лише технічні: вони кажуть, що для проведення чесних виборів спочатку потрібно ліквідувати пропаганду і цензуру воєнного часу.

Як йдеться у статті, путін тримає багато козирів. Його безпілотники і ракети можуть унеможливити скасування воєнного стану, не кажучи вже про проведення виборів. Але багато хто вважає, що вибори можуть допомогти путіну дестабілізувати Україну навіть у разі перемоги Зеленського. Офіцер розвідки прогнозує, що внутрішня нестабільність буде більшим ризиком для України у 2025 році, ніж бої на лінії фронту. Виборча кампанія дозволить росіянам розгорнути свою кампанію впливу: «Вони будуть використовувати лідерів громадської думки, солдатів і опозицію, щоб виконати свої бажання».

Для наступного президента України, ким би він не був і коли б не був обраний, справи не стануть легшими. Поспішна дипломатія Трампа може призвести до поганої мирної угоди та обурення.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому Трамп хоче «помирити» Україну та росію саме до 20 квітня.

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