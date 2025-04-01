Стармер і Трамп разом чинитимуть тиск на путіна

Лондон і Вашингтон впевнені, що у розпал війни в Україні, західним союзникам необхідно й надалі чинити колективний тиск на президента рф. Про це повідомила прес-служба уряду Великобританії після розмови між прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом. Вона відбулась 30 березня.

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Стармер поінформував Трампа про «продуктивні обговорення» на нещодавній зустрічі у Парижі «коаліції рішучих». Туди мають увійти країни, які готові виступити гарантами безпеки України. За результатами було оголошено про посилення військової, фінансової та енергетичної підтримки Києва, а також про допомогу у відновленні, пише Deutsche Welle.

Також європейські лідери домовилися посилити співпрацю з українською оборонною промисловістю та продовжити розвивати місію ЄС з військової підготовки українських солдатів.

Зі свого боку, лондонська The Times, посилаючись на джерела, заявила, що Лондон планує відправлення винищувачів Eurofighter Typhoon, а не сухопутних військ, щоб забезпечити дотримання можливої угоди про припинення вогню в Україні.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому Трамп хоче «помирити» Україну та росію до 20 квітня.

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