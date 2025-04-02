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Риба у дивовижному маринаді: смачно так, що захочете приготувати не раз

21:59 2 квітня 2025
Річкова форель у маринаді

Смачно приготувати рибу — справжнє мистецтво. Все потрібно продумати заздалегідь до дрібниць, наприклад, склад маринаду. Запечена риба доречна і у свята, і в будні. Подавайте страву красиво, атмосфера завжди має значення. Пригощайте рідних та близьких. Готуйте завжди із задоволенням.

Фуд-блогер Елла Іванова поділилася рецептом приготування у духовці річкової форелі. За її словами, риба вийде дуже соковитою та смачною.

Річкова форель у маринаді

Інгредієнти:

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Річкова форель 2 шт.
3 цибулини
Сіль
Перець
Рослинна олія

Маринад:

1 чайна ложка меду
1 столова ложка соєвого соусу
1 лавровий лист
Перець
Рослинна олія
Сік лайма чи лимона

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Спосіб приготування:

Маринуємо рибу в суміші соєвого соусу, меду та олії з додаванням перцю, соку лайма (або лимона), лаврового листа. Даємо промаринуватися рибі хвилин тридцять.

Також необхідно замаринувати цибулю, нарізану кільцями, в олії з сіллю і перцем.

Викладаємо мариновану цибулю у форму, зверху розміщаємо рибу.

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Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.

Під час подачі можна доповнити страву зеленню з перцем чилі. Приємного апетиту.

Раніше «ФАКТИ» рекомендували подати до риби чи м'яса квашені лимони, рецепт приготування яких не потребує особливих зусиль.

Фото Елли Іванової

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