Риба у дивовижному маринаді: смачно так, що захочете приготувати не раз
Смачно приготувати рибу — справжнє мистецтво. Все потрібно продумати заздалегідь до дрібниць, наприклад, склад маринаду. Запечена риба доречна і у свята, і в будні. Подавайте страву красиво, атмосфера завжди має значення. Пригощайте рідних та близьких. Готуйте завжди із задоволенням.
Фуд-блогер Елла Іванова поділилася рецептом приготування у духовці річкової форелі. За її словами, риба вийде дуже соковитою та смачною.
Річкова форель у маринаді
Інгредієнти:
Річкова форель 2 шт.
3 цибулини
Сіль
Перець
Рослинна олія
Маринад:
1 чайна ложка меду
1 столова ложка соєвого соусу
1 лавровий лист
Перець
Рослинна олія
Сік лайма чи лимона
Спосіб приготування:
Маринуємо рибу в суміші соєвого соусу, меду та олії з додаванням перцю, соку лайма (або лимона), лаврового листа. Даємо промаринуватися рибі хвилин тридцять.
Також необхідно замаринувати цибулю, нарізану кільцями, в олії з сіллю і перцем.
Викладаємо мариновану цибулю у форму, зверху розміщаємо рибу.
Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.
Під час подачі можна доповнити страву зеленню з перцем чилі. Приємного апетиту.
Раніше «ФАКТИ» рекомендували подати до риби чи м'яса квашені лимони, рецепт приготування яких не потребує особливих зусиль.
Фото Елли Іванової111
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