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Трамп розчарований лідерами України та рф: у Білому дому зробили заяву

18:23 2 квітня 2025
Трамп, Зеленський та Путін

Дональд Трамп сказав американській партнерській мережі NBC News, що він розчарований володимиром путіним, оскільки мирна угода затягується, пише news.sky.com.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт каже, що він розчарований «лідерами з обох сторін». Вона говорить, що війна триває надто довго, багато загиблих з обох сторін.

«Я можу повторити, що сказав президент Трамп. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго», — сказала Левітт й додала, що США продовжують роботу з Україною та рф.

Поки невідомо, через які дії Зеленського Дональд Трамп розчарувався в ньому. Скоріш за все, це через укладання угоди про корисні копалини. Днями Трамп зізнався, що президент України матиме «великі проблеми», якщо не працюватиме у цьому напрямку. Потім він додав, що Зеленський взагалі хоче відмовитись від договору.

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Раніше ЗМІ розповідали про можливі дії президента США задля припинення вогню.

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