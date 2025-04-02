Трамп розчарований лідерами України та рф: у Білому дому зробили заяву

Дональд Трамп сказав американській партнерській мережі NBC News, що він розчарований володимиром путіним, оскільки мирна угода затягується, пише news.sky.com.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт каже, що він розчарований «лідерами з обох сторін». Вона говорить, що війна триває надто довго, багато загиблих з обох сторін.

«Я можу повторити, що сказав президент Трамп. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго», — сказала Левітт й додала, що США продовжують роботу з Україною та рф.

Поки невідомо, через які дії Зеленського Дональд Трамп розчарувався в ньому. Скоріш за все, це через укладання угоди про корисні копалини. Днями Трамп зізнався, що президент України матиме «великі проблеми», якщо не працюватиме у цьому напрямку. Потім він додав, що Зеленський взагалі хоче відмовитись від договору.

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Раніше ЗМІ розповідали про можливі дії президента США задля припинення вогню.

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