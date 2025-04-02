«Часом вогонь створює непередбачено яскраві кольори»

- Задум створення колекції до Великодня виник, коли мені захотілося привітати своїх друзів листівками, прикрашеним керамічними крашанками, — розповідає Лара Антонова. — Вони пласкі, як печиво, з рельєфом та розписом. Випал робиться при дуже високій температурі 1100 градусів. Дуже цікаво дивитися, яким виріб виходить з печі. Часом вогонь створює непередбачено яскраві кольори — і це справжнє диво. Керамічну крашанку я наклеїла на картон — і таким чином вийшла листівка. На її звороті я написала привітання з Великоднем.

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Створені Ларою Антоновою крашанки із шамоту нагадують печиво

— Крашанки у стилістиці печива — незвичайно. Адже переважно відбувається навпаки: люди печуть печиво та прикрашають його, як художні вироби…

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- Я й сама люблю це робити. Якось спекла печиво та прикрасила цукровою глазур’ю, додавши натуральні барвники. Помаранчевий — із морквяного соку, червоний — з бурякового, зелений — з петрушки. Отож, мій кулінарний досвід теж став у нагоді.



Також у великодній серії є зайчик із шамоту в сіро-срібних відтінках. Він тримає зірочку-льодяник і таким чином немов вітає гостей.

Великодній зайчик — улюблена робота Лари Антонової

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А от пташка, що в'є гніздо (фото у заголовку — Авт.). Вона асоціюється з весною, Великоднем. До речі, гілочки з дерева. У своїх роботах я люблю поєднувати різні фактури. Шамот чудово поєднується з деревом та склом. Гілочки покриті спеціальним лаком. Також у цій серії є пташка з розписом по склу вітражними фарбами. Це горобчик, який несе весну.

Горобчик, який несе весну — ще одна яскрава робота мисткині. Це розпис по склу вітражними фарбами

«Мої друзі помістили керамічну пташку в дупло на дереві, і це виглядає казково»

— Що являє собою шамот?

- Шамот — це суміш фаянсу та меленого битого черепка. Така маса використовується для ліплення. Хоч я за фахом художниця фаянсу і порцеляни, зараз працюю переважно з шамотом. Він майже не тріскає при висиханні, дуже добре поводиться з пігментами та глазурями. Вироби з шамоту дуже гарно виглядають у оселі. Це можуть бути, наприклад, кахлі. Кахлевим килимком викладають частину стіни на кухні. Керамічними кахлями оздоблюють каміни. Предмети мистецтва роблять оселю особливою. Якщо мова йде про мої керамічні статуетки, то я бачу їх на кухні на поличці серед посуду. Мені здається, це найкраще для них місце. На кухні зазвичай ми проводимо чимало часу. Тож коли людина щоразу бачить перед собою те, що підіймає їй настрій, що може бути краще? Також статуетки можуть бути окрасою саду. Мої друзі посадили керамічну пташку в дупло на дереві, і це виглядає казково. А як цікаво побачити кролика чи котика з шамоту серед зеленої трави!

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— Невже таким виробам не страшні сніг, дощ та холод?



— Якщо кераміка знаходиться у дворі, її треба попередньо покрити спеціальним засобом, що захищає виріб від морозу та опадів.

«Щороку я печу до свята паски, прикрашаю їх мармеладом та марципанами»

— Як створюєте роботи з шамоту?



- Створення фігурки починається з ідеї. Ліпиться фігурка. Для того, щоб створити щось, потрібен гарний настрій. У процесі роботи дещо коригую деталі. Щось можу змінити, щось додати. Потім сушу вироби, зачищаю і фарбую. Як вже казала, випалюю виріб при температурі 1100 градусів, глазурую і ще раз випалюю. Завжди хвилююсь у очікуванні, що вийде у результаті.

Керамічні великодні крашанки, створені Ларою Антоновою, прикрашають вітальні листівки

— Ларо, як ви зазвичай відзначаєте Великдень?



- Мені згадується моє дитинство. На Великдень бабуся пекла паски та смаколики. Паски були різного розміру — великі та маленькі, та головне, що дуже смачні. Прикрашались вони зазвичай сухофруктами. Ми пригощали сусідів, малечу. Обов'язково фарбували яйця. Наші крашанки були з листочками, гілочками та іншими природними візерунками. Коли я почала займатися керамікою, розписувала фаянсові яйця керамічними фарбами. Цей процес завжди поєднувався з радістю і нагадував моє дитинство. Щороку я печу до Великодня паски, прикрашаю їх мармеладом та марципанами. Вони смачні та красиві.

Колекція робіт Лари Антонової до Великодня цікава та незвичайна

— Чи траплялись у вашій творчості та вашому житті дива?



— На Великдень я завжди чекаю на дива. І вони трапляються. У минулому році раптом знайшлася дуже дорога мені фамільна річ, про яку я вже думала, що втратила її. Головне ж диво — це сама творчість. Люди кажуть, що мої роботи несуть радість та спокій до оселі. Я рада, якщо так і є. При цьому мої роботи дарують радість перш за все мені.



— Яка з робіт у цій серії ваша улюблена?



- Найбільше мені подобається великодній сріблясто-сірий зайчик. Пропонуючи цукерку-льодяник, він ділиться не тільки смаколиком, а добром у широкому сенсі. Добро ж у нашому житті дуже важливе. Творити його має кожна людина, щоб наш світ був кращим.



— Як доглядати за виробами із шамоту?

— Статуетки треба протирати вологою ганчіркою від пилу — от і все. У догляді цей матеріал досить невибагливий. Також я користуюсь посудом з шамоту, який сама зробила. Він дуже міцний, і чашки довго тримають тепло. А ще дуже важливо, що він екологічно чистий. Посуд мию таким чином, як порцеляновий та фаянсовий.



— Мабуть, у кожної творчої людини є кредо. А яке воно у вас?



— Коли створюєш щось з любов’ю, то все вийде якнайкраще. Люблю натхненний стан, коли нічого іншого не можеш робити, поки не втілиш свій задум у матеріалі.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з кондитеркою Марією Чорій, яка розповіла, що у кожній медовій писанці з візерунками вишиванок закладені побажання щасливої долі.

Фото з альбому Лари Антонової

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