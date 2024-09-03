«Цукровий буряк визирає з-під землі і дивиться, як люди пораються на городі», — художниця-керамістка Лара Антонова

Попри війну українські митці продовжують створювати красу, і це не може не вражати. Ми прийшли у цей світ, щоб зробити його кращим та досконалішим. І це аксіома. Лара Антонова — відома харківська художниця-керамістка, членкиня Національної спілки художників України, лауреатка численних мистецьких премій — вітчизняних та міжнародних. Її роботи є у Харківському художньому музеї, Національному музеї-заповіднику гончарства в Опішні, Міжнародному музеї кераміки в Чехії… Самобутній талант мисткині не може не вражати. Кожна робота незвичайна та колоритна. У соціальних мережах можна побачити чимало захоплюючих відгуків поціновувачів мистецтва української художниці. Нова колекція робіт Лари Антонової «Корисна фауна та флора» розповідає про невичерпну красу навколишнього світу. Створені керамісткою тварини, пташки та рослини одухотворені. Мисткиня відкриває нам світ природи, який відчуває надзвичайно тонко. В інтерв’ю «ФАКТАМ» художниця-керамістка Лара Антонова розповіла про свою нову серію робіт — від ідеї до втілення.

«Від кожної тварини, пташки та рослини у природі є користь»

- В моїй серії звіряток є котик, лев, панда, бичок, заєць, — розповідає Лара Антонова. — Назва серії «Корисна фауна та флора» не випадкова. Від кожної тварини, пташки та рослини у природі є користь. І майже кожне звірятко у чомусь може бути прикладом для людини. Наприклад, зайчик надзвичайно добрий, недарма саме від нього діти чекають гостинці… Пінгвини дуже піклуються один про одного і про своїх дітей — і нам би, людям, у них повчитися. У котика можна перейняти витриманість та спокій. Користь рослинного світу теж очевидна. Він дарує нам красу та натхнення, а також чимало смаколиків.

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— Помітила, що у вашого зайчика вушка та хвостик з листочків. Це дуже незвичайно.

Улюблена робота художниці — заєць

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— У своїх творах я поєдную тваринний та рослинний світ. Бо у природі все пов’язане між собою. Отож, звідси і така ідея.



«Думаю, що той, хто робить корисні справи та є творцем добра, завжди крутезний»

— У кожного персонажа свій характер. Причому, непростий.



— Подивіться на пінгвіна. Він дуже заклопотаний. Як відомо, ці птахи дуже дбають про своїх дітей. Отож мій пінгвін повністю занурився у сімейні справи.

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Пінгвін, створений Ларою Антоновою, дуже колоритний

— Справді, серйозний. Мені він нагадує бабусю, яка опікується онуками, бо треба дітлахів і смачненьким нагодувати, і попрати, і попрасувати, і на базар сходити, щоб купити харчів для приготування вечері. А ще прослідкувати, щоб і уроки вчасно та якісно зробили.

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— У соціальних мережах цей образ викликав чимало симпатій. Підписники називали пінгвіна крутезним. Думаю, що той, хто робить корисні справи та є творцем добра, завжди крутезний.

А от цукровий буряк (фото у заголовку — Авт.). Він — господар городу. Визирає з-під землі і дивиться, як люди пораються на ділянці — і залишається цим задоволений. На створення цього образу мене надихнули казки Гофмана, де рослинний світ оживає і живе своїм життям. Представників фауни у моїй серії поки що значно менше, проте вони колоритні. Серед персонажів також є виноград та квітка.

— Ваші птахи мають святкове вбрання. Горобчик наче зійшов з фешен-подіуму… Його вбрання хочеться розглядати та розглядати.

— Горобчик у святковому вбранні — справжній артист та красень. Він, хоч і не дзвінкоголосий соловей, проте співом своїм підіймає настрій оточуючим. Горобчик влаштувався на пагорбі і виконує пісні, одну за одною. Їх слухають квіти навколо, а також лісові мешканці — заєць, їжак, білочка… Лісовий співак надихає всіх і створює особливу атмосферу.

— А натхнення для всіх дуже важливе!

— Ну, а моя яскрава качечка надихає красою. Вона пливе тихо, без шуму. І споглядати за нею — справжнє задоволення. Вона — втілення гармонії природи.

Горобчик у святковому вбранні — справжній красень

«Котикам я присвятила у свій творчості чимало творів»

— Помітила, що чимало ваших персонажів не худенькі. Це і зайчик, і котик…

— Приємно дивитися на пишних вгодованих тваринок. Це означає, що вони не голодують, і все у них, мабуть, в житті добре.

— Скільки часу йде на створення однієї порцелянової фігурки та як виглядає цей процес?

— Фігурка ліпиться близько години. Але для того, щоб створити щось, потрібен гарний настрій. Я усі свої роботи роблю тільки, коли оптимістично налаштована. Якщо сумую, то нічого і не роблю. Не можу… Створення фігурки починається з ідеї. А потім працюю з глиною — ліплю. У процесі коригую деталі. Можу щось поміняти, щось доповнити. Трапляється і таке, що збиралась ліпити одне, а виходить зовсім інше, але теж непогано… Потім сушу вироби та не чіпаю близько тижня. Нарешті зачищаю і фарбую. Потім виріб випалюю при температурі 1100 градусів, глазурую і ще раз випалюю. Поки триває випал, чекаю і хвилююсь, щоб все було добре. Коли витягаю вироби з печі, то з десяти робіт одна практично завжди буде зіпсована. А ще одна виходить зазвичай така, що дивуєшся, як вогонь створив справжнє диво.

Яскрава качечка надихає своєю красою

— Яка фігурка ваша улюблена?

— Заєць. Мені здається, що він найцікавіший. Він не з боягузів, які тремтять, — навпаки, впевнений у собі, гоноровий. І при цьому з дуже добрим серцем. На його носику ви можете побачити невелике сердечко. А ще я дуже люблю котиків. Їм присвятила не один твір у своїй творчості. Це і сервіз «Киць-киць», і скульптура «Відпочинок удвох»… Є котик і у сервізі «Садиба». Котики завжди сиділи у моїй майстерні, я їх підгодовувала… Отож, присвятила їм чимало своїх творів. Котик, що бавиться м’ячиком, — це дуже теплі спогади про моє дитинство.

Котик, що бавиться м’ячиком

— Що вас надихає на творчість?

— Наївний живопис. Це чисте джерело — і воно заворожує. Коли бачиш, як якась бабуся, не маючи грошей на ікону, малює собі святого Миколая — це настільки щиро, що розчулює до сліз. Таке мистецтво іде від серця.

— Ларо, яке ваше творче кредо?

— Треба робити те, що любиш, тоді обов'язково все вийде. Я це перевірила на своєму досвіді не раз. Думаю, це правило може бути поширене на будь-яку сферу життя.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня Юлія Бак розповіла про мистецтво створення свічок-квітів. Також вона дала поради щодо користування свічками з бджолиного воску.

Фото у заголовку «Цукровий буряк» — одна з найколоритніших робіт Лари Антонової

Фото з альбому Лари Антонової

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