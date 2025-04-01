Великодня випічка надзвичайно смачна. Сьогодні придбати паски можна у багатьох магазинах та кондитерських. Проте домашні ласощі є домашні. Отож, варто спекти паски та декорувати їх власноруч. Щоб великодня випічка вийшла гарною та смачною, варто обирати рецепти, перевірені кулінарами на практиці. Тоді ви не витратите час дарма та не зіпсуєте продукти, а їх для приготування паски потрібно чимало. Готуйте із задоволенням! Залучайте до процесу приготування великодніх ласощів дітей — ці чудові миті вони будуть згадувати все своє життя. В інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка з Дрогобича, авторка кулінарних книг Леся Кравецька розповіла про особливості великодньої випічки та поділилась рецептом незвичайної паски з халвою.

«Є безліч рецептів приготування паски: на жовтках, сметані, кислому молоці,.»

- Паска — традиційний український великодній обрядовий хліб, — говорить Леся Кравецька. — Спершу пекли святкову несолодку випічку із хлібного тіста, її прикрашали зверху фігурками із нього ж. По суті, це була щедро прикрашена святкова хлібина. Здобну ж святкову випічку до Великодня називали бабами. Та з часом, коли хліб перестали масово випікати вдома, оскільки в крамницях він став дешевим і доступним, так сталося, що таку здобу стали називати пасками. Сучасну українську паску готують із здобного дріжджового тіста з додаванням великої кількості яєць, молочних продуктів, цукру, сухофруктів. Є безліч рецептів її приготування: на жовтках, сметані, кислому молоці… Форма паски зазвичай кругла; висота та ширина різна — в залежності від місцевих традицій. Важливо, щоб верх паски при випіканні не тріснув та не перекосився, за цим треба ретельно слідкувати. Найчастіше ароматизують таку паску, додавши до тіста ванільний цукор чи ваніль, апельсинову чи лимонну цедру. А от інші прянощі — корицю, гвоздику, мускатний горіх, кардамон — у такій випічці використовують вкрай рідко.

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Паска — улюблена великодня випічка дорослих та дітей

— Як прикрашають паску?

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- По-різному: символічними фігурками, косами та орнаментами із тіста. Це робиться до випікання паски. Також паску прикрашають цукровою поливкою. Звичайно, українська кулінарія не стоїть на місці. Тому, щоб порадувати себе та особливо дітей, паски часто прикрашають ще й цукровими чи зефірними квітами, мармеладними листочками, пряниками, шоколадними яйцями.

— Які різновиди пасок незвичайні?

— Наприклад, шоколадна з вишнею, з додаванням у тісто халви чи пюре шпинату, моркви, гарбуза…



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Великдень наближається. Отож вже зараз варто визначитись з рецептом паски, яку будете пекти до свята

«Найпростіший декор — змастити верхівку паски смачною поливкою»

— Яку паску ви порадите спекти читачам «ФАКТІВ»?

— Паска з халвою має дуже оригінальний смак, вона ароматна та ніжна. Спробуйте надати традиційній пасці сучасних та цікавих ноток — будете задоволені.

Паска з халвою РЕКЛАМА Інгредієнти борошно 500 -550 г

молоко 150 мл

вершки (33−36%) 100 мл

жовтки яєчні 3 шт.

яйця курячі 1 шт.

цукор 125 г

цукор ванільний 20 г

лимони 1 шт.

халва 100 г

родзинки темні 1 склянка

сіль 1 г.

масло вершкове 100 г

дріжджі свіжі 30 г Приготування Перемішайте дріжджі з цукром, теплими (360С) вершками і 3−4 столовими ложками борошна. Помістіть у тепле місце на 30 хвилин. Жовтки, яйце, цукор і молоко збийте вінчиком і додайте до опари. Лимон гарно помийте гарячою водою. Витріть насухо. Його цедру натріть та додайте до тіста. Також доповніть тісто розкришеною халвою. Порціями вмішайте просіяне борошно. Вимішуйте тісто протягом 12−15 хвилин. В кінці докладіть розтоплене і охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Родзинки промийте, обсушіть і обваляйте у борошні. За бажанням перед приготуванням паски родзинки можна попередньо витримати у сиропі чи соці протягом доби. Докладіть родзинки в тісто. Ще раз вимішайте. Залишіть тісто на дві години в теплому місці, накривши рушничком. Далі тісто ще раз перемішайте і викладіть у добре змащені вершковим маслом форми на 1\3 висоти. Залишіть у теплому місці на півтори години, накривши рушником. Верх змастіть збовтаним яйцем. Випікайте за температури 190℃ приблизно 35−45 хвилин в залежності від величини форми.

Паска з халвою — це незвичайно

— Як декорувати паску?

- Найпростіший декор — змастити її верхівку смачною поливкою (глазур'ю). Для цього можна збити яєчний білок з 200 г цукрової пудри. Наприкінці вмішати чайну ложку лимонного соку. Можуть бути і інші варіанти глазурі.

Наприклад, лимонна. Для лимонної глазурі розітріть дві столові ложки лимонного соку і сім столових ложок цукрової пудри до утворення густої білої маси. Для кольорової ягідної глазурі слід розтерти 50 г протертого ягідного пюре (із малини, смородини, вишні, чорниці) зі 150−200 г цукрової пудри до густої, але ще текучої маси. Кількість цукрової пудри буде залежати від густини ягідного пюре.

«Якщо ви випікали паску у паперовій формі, то найкращий варіант — зберігати її до використання у тій же формі, не знімаючи»

— Чи можна використовувати для такої паски шоколадну халву чи з горіхами?

- Шоколадну халву — так. Горіхи ж, думаю, не будуть доречні.

Я дуже люблю паски з ніжним м’якушем, повітряні, в яких є багато сухофруктів.

— Для чого родзинки обвалюють у борошні?

— Щоб вони рівномірно розподілились у ніжному дріжджовому тісті.

— У рецепті ви радите використовувати саме темні родзинки. Чому?

— Візуально вони гарно виглядають, контрастуючи з жовтим кольором м’якуша паски. Проте, якщо вам подобаються світлі родзинки, використовуйте їх.

— Як краще зберігати паску?

— Якщо ви випікали паску у паперовій формі, то найкращий варіант — зберігати її до використання у тій же формі, не знімаючи. Раніше наші бабусі складали паски у дуже великі каструлі, накривали їх кришками і зберігали у прохолодній кімнаті. Термін зберігання паски — до тижня. Якщо потрібно зберегти паску довше, то її загортають у пергамент і заморожують, а за потреби перекладають у холодильник і дають розмерзнутися. Термін зберігання заморожених пасок кілька місяців.

Леся Кравецька: «Паски часто прикрашають цукровими чи зефірними квітами, мармеладними листочками, пряниками…»

— Яку паску мрієте спекти у майбутньому?

— Бананову з шоколадом.

— Що робити з паскою, яка залишилась після свята?

— Можна опустити скибки такої паски у збиті з ванільним цукром яйця, обсмажити на вершковому маслі до золотистої скоринки і подати з ароматним чаєм чи кавою з молоком. Це надзвичайно смачно!

Нагадаємо рецепт желатинової глазурі для паски від кулінарки Оксани Вознюк.

Фото з альбому Лесі Кравецької

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