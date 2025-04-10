Дуже смачна паска: простий вдалий рецепт
Випічка до Великодня особлива. Вона — ода святу. Випекти паски не так складно, як багатьом здається. Але потрібно приділити цьому час і вибрати продукти найвищої якості. Кулінарка Елла Іванова поділилася простим у втіленні рецептом дуже смачної паски.
Смачна паска
Опара
100 г теплої води
40 г борошна
20 г цукру
40 г дріжджів
Тісто
6 жовтків
200 г цукру
10 г ванільного цукру
7 г солі
250 г вершків
650−700 г борошна
150 г вершкового масла
150 г цукатів
Готуємо опару з вищевказаних інгредієнтів. Даємо постояти хвилин 20−30. Збиваємо жовтки з цукром та ванільним цукром. З'єднуємо з опарою, вершками та перемішуємо. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо просіяне борошно, вершкове масло й сіль. Вимішуємо тісто хвилин десять. Накриваємо та відправляємо у тепле місце хвилин на 45 і навіть більше. Додаємо цукати. Робимо обминання. Даємо тісту постояти у теплому місці близько години.
Розподіляємо по формах і чекаємо, щоб пасочки підійшли вдвічі. Випікаємо за температури 180 градусів близько 15 хвилин. Накриваємо фольгою або мокрим пергаментом.
Зменшуємо температуру до 160 градусів. І ще випікаємо близько 20 хвилин.
Раніше красуня-блогерка з ляльковим голосом Alina Foodee поділилася рецептом олександрійської «нічної» паски.
Фото Елли Іванової32
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