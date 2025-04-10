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Книга рецептів

Дуже смачна паска: простий вдалий рецепт

22:00 10 квітня 2025
Паска. Фото кулінарки Елли Іванової

Випічка до Великодня особлива. Вона — ода святу. Випекти паски не так складно, як багатьом здається. Але потрібно приділити цьому час і вибрати продукти найвищої якості. Кулінарка Елла Іванова поділилася простим у втіленні рецептом дуже смачної паски.

Смачна паска

Опара

100 г теплої води

40 г борошна

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20 г цукру

40 г дріжджів

Тісто

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6 жовтків

200 г цукру

10 г ванільного цукру

7 г солі

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250 г вершків

650−700 г борошна

150 г вершкового масла

150 г цукатів

Готуємо опару з вищевказаних інгредієнтів. Даємо постояти хвилин 20−30. Збиваємо жовтки з цукром та ванільним цукром. З'єднуємо з опарою, вершками та перемішуємо. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо просіяне борошно, вершкове масло й сіль. Вимішуємо тісто хвилин десять. Накриваємо та відправляємо у тепле місце хвилин на 45 і навіть більше. Додаємо цукати. Робимо обминання. Даємо тісту постояти у теплому місці близько години.

Розподіляємо по формах і чекаємо, щоб пасочки підійшли вдвічі. Випікаємо за температури 180 градусів близько 15 хвилин. Накриваємо фольгою або мокрим пергаментом.

Зменшуємо температуру до 160 градусів. І ще випікаємо близько 20 хвилин.

Раніше красуня-блогерка з ляльковим голосом Alina Foodee поділилася рецептом олександрійської «нічної» паски.

Фото Елли Іванової

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