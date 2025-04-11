Про війну ні слова: про що розмовляли делегації рф та США у Стамбулі

Після досить успішної для путіна зустрічі його представника Кирила Дмітрієва з офіційними особами в Білому домі, пройшов другий раунд дипломатичних переговорів між рф та США у Стамбулі. Вони тривали близько п’яти з половиною годин. Втім, про війну там не йшлось, заявили у Держдепартаменті США.

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Відомо, що американську делегацію очолила Соната Коултер, заступниця помічника держсекретаря у справах росії та Центральної Європи. Російську делегацію — Олександр Дарчієв, нещодавно призначений послом рф у США.

«Делегації США та росії обмінялися нотами для завершення домовленості щодо забезпечення стабільності дипломатичного банківського обслуговування двосторонніх представництв росії та США. Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою рф щодо заборони найму місцевого персоналу, що є основною перешкодою для підтримки стабільного рівня персоналу в посольстві США в москві», — йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Там також заявили, що сторони обговорили плани проведення нової зустрічі щодо цих тем у найближчому майбутньому.

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Додамо, що напередодні у рф заявили, що під час переговорів порушать питання про відновлення прямого авіасполучення зі США й повернення дипломатичної власності росії.

Тим часом експерти переконані, що глава кремля не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать постійні обстріли мирних українських міст.

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