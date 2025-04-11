путін ігнорує Трампа: експерт про тактику Кремля

Президент Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів Микола Волковський вважає, що глава кремля не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать постійні обстріли мирних українських міст.

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«Кроки Трампа щодо миру в Україні ігноруються рф. І ми бачимо, ігноруються настільки сильно, що росія продовжує завдавати ударів по мирних жителях, по цивільних об’єктах», — сказав він.

Перемовини щодо перемир'я, які відбулись у Саудівській Аравії, не принесли потрібних результатів, адже росія продовжує обстрілювати українські міста та вбивати мирних людей.

«Акти агресії з боку рф по містах України свідчать про те, що переговорні процеси на даному етапі не можуть бути реалізовані і прийняті з боку росії. Це велика проблема. І США повинні діяти по відношенню до росії досить різко. На сьогодні традиційні механізми дипломатії щодо росії не діють. Союзники України мають вживати більш конкретних і рішучих дій. Ми бачимо, як впливають на рф санкції. Але росія знаходить обхід і можливості дистанціюватися від цих санкцій», — впевнений Микола Волковський.

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На думку експерта, дуже скоро ми дізнаємося, чи серйозно рф налаштована на мир, чи це тільки тактика зволікань.

«Якщо це така тактика, то президент Трамп не втрапить в пастку нескінченних переговорів про переговори. Якщо росія затягуватиме, то це дуже плачевно закінчиться для всього російського політичного суспільства. Трамп використовуватиме зовсім інші, більш радикальні методи, які будуть дуже відчутні в кремлі», — резюмував чиновник.

Раніше повідомлялася думка експертів про те, що у рф немає сил, щоб досягнути своїх цілей на фронті.

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