Допоможе повільне спалювання: як захистити плодовий сад від весняних заморозків

Плодові рослини піддаються впливу багатьох несприятливих факторів навколишнього середовища, в тому числі погодних умов. Найбільш небезпечними є весняні заморозки, які в окремих випадках можуть призвести до повної загибелі врожаю, пише видання Sadownictwo.

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Найважливішим моментом для розвитку плодів, а отже для розміру майбутнього врожаю, є період цвітіння дерев. І саме в цей час, коли більшість квіток розкрито, бувають заморозки, що руйнують маточку і зав'язь квіток, які є початком майбутнього плоду. Лід, який утворюється всередині клітин під час таких морозів, пошкоджує тканини, які буріють і з часом висихають. Плодів з таких квітів точно не буде.

Найбільший ризик пошкодження морозом виникає у дерев, які є менш стійкими до морозів і починають рано цвісти, таких як абрикоси, персики та сливи. Груші, яблуні та вишні піддаються меншому ризику.

Серед плодових кущів ураження морозом найчастіше зустрічається на чорній і червоній смородині. Також мороз може пошкодити квіти полуниці. Досвідчені плодівники прекрасно знають, що може статися з їхнім урожаєм в середині травня.

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Щоб знизити ризик заморозків, смуги дерну повинні бути якомога вужчими, а траву потрібно скошувати безпосередньо перед цвітінням, щоб у критично холодну ніч від неї не надто сильно випромінювалося тепло. У садах, де ґрунт обробляють механічно, усі обробітки слід проводити не пізніше ніж за 2 тижні до цвітіння.

Одним із методів захисту садів від заморозків є фумігація, яка передбачає повільне спалювання органічних матеріалів, таких як деревина або торф. З вологої деревини або інших твердих органічних матеріалів над садом створюється шар диму, від якого теплові промені відбиваються і повертаються до землі, щоб вона не так інтенсивно охолоджувалася.

Сади можна також захистити від заморозків дощуванням. Цей спосіб передбачає вирівнювання втрат теплової енергії в саду за рахунок використання тепла, що виділяється при охолодженні та замерзанні води. Постійне покриття захищених рослин водою призводить до того, що замерзаюча вода виділяє тепло в тканини рослин. Це дуже ефективний спосіб, який дозволяє захистити рослини від морозів до -5°C, а за деякими даними навіть до -7°C, але він також вимагає великих інвестиційних і фінансових витрат. Під час обприскування пам’ятайте, що якщо спринклер подає занадто багато води, гілки дерев з бурульками можуть зламатися під вагою води. Працюючий спринклер не можна зупиняти, оскільки це призведе до замерзання квітів, оскільки температура всередині бурульок опуститься нижче критичного порогу.

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