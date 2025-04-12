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Рятуємо сад після весняних заморозків: чим допомогти плодовим деревам

13:58 12 квітня 2025
Від весняних заморозків страждають абрикоси, вишні, персики та яблуні. Фото Pixabay

Дві хвилі похолодання, які принесли в Україну снігопади та морози, вдарили й по дачним ділянкам українців, на яких вже почали «прокидатися» рослини — адже у березні було дуже тепло.

Могли постраждати як вже квітучі дерева, так і ранні овочеві культури, зокрема, квасоля. Тим більше, що температури були далеко не «нульовими», а значно нижче. Під час таких весняних температурних «гойдалках», насамперед, страждають фруктові дерева — абрикоси, персики, вишні, сливи та яблуні, пише видання «На пенсії».

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Аби допомогти деревам відновитися після похолодання, досвідчені садоводи радять, насамперед, поставити під гілки, що обмерзли, підпорки, аби вони не поламалися. А місця зламів рекомендують обробити садовим варом. На цьому етапі не варто поспішати з обрізкою гілок — можливо, вони ще «оживуть».

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Також дерева варто обприскайти антистресовими препаратами (наприклад, «Епіном» чи «Цирконом»), підживити засобами, що містять бор, калій, магній, а також органікой для загального зміцнення. Якщо ви збираєтеся поливати дерева, то варто використовувати лише холодну воду. Тепла — під забороною.

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Також садоводам варто подбати про те, аби заздалегідь убезпечити свої дерева від впливу весняних морозів. Так, можна встановлювати вітрозахисні бар'єри, а молоді дерева укривати агроволокном. Тим, хто постійно живе поряд із садом, можна застосовувати задимлення. А загалом експерти радять віддавати перевагу сортам, що розцвітають пізніше — коли в регіоні встановлюється по-справжньому тепла погода.

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Про те, що потрібно робити, коли на фруктових деревах з'являється камедетеча («клей») і чим це загрожує рослинам, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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