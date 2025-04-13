«Чим жорсткіше до себе ставишся, тим спокійніше жити»: відома театральна художниця Марія Левицька відзначає ювілей

Головна художниця Національної опери України Марія Левицька каже, що найкращим подарунком на день її народження буде відсутність тривог. На сцені рідного театру цього дня йтиме «Макбет» — одна із перлин її постановок. Марія Сергіївна виїжджала з Києва на початку повномасштабного вторгнення на кілька місяців. Більше просто не витримала без рідного міста та роботи, яка дає їй сили. З поновленням театрального сезону 2022 року Левицька вже творила нові костюми. А паралельно вдома, на шістнадцятому поверсі київської квартири, малювала те, що не дає їй спокою досі — війну. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Марія Левицька поділилася тяжкими спогадами, джерелами натхнення та найбільшою мрією.

«Я пилила дрова, топила грубку і писала, писала»

— Маріє Сергіївно, як вам вдається зберігати таку силу духу, спрагу творчості, попри все, що відбувається довкола?

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— А ніякої сили духу немає. Є «злісне» малювання часом по 12 годин на добу. Ось я зараз розпочала новий проєкт і знаходжуся весь час із двома пензликами «в зубах». Нещодавно у Великій залі Національної академії мистецтв України відкрилася виставка моїх картин, присвячених полоненим «Азовсталі».

Не обійшлося без моєї «улюбленої» теми: трупи ворогів, буряти з розбитими головами. Вони з'явилися у мене на полотні ще на початку великої війни, коли почалися відключення світла, довкола бахало, а в Спілці художників оголосили різдвяну виставку. Я зробила картину «Різдвяна ніч» — з бурятами, які назавжди залишилися в нашій землі. Тоді саме творчість допомагала мені триматися. Весь жах того, що нас оточувало, я виливала на полотно.

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— До великої війни бувало, що накривали такі сильні почуття?

— Щоб чорнота володіла душею — ні. Перед великою війною був час коронавірусу. Я тоді дуже багато малювала. Нас усіх «засадили» по домівках, і я сама дала собі завдання робити копії. Тижнів два сиділа з пензликом, малювала, поки не приїхав син і не відвіз мене до села. Я жила в нашій старій хаті одна, на відшибі села. Пам'ятаю, було дуже холодно. Я пилила дрова, топила піч і писала, писала. Це були чудові квіти. Я просиділа у селі все літо. А за пів року почалася велика війна.

"Саме творчість допомагала мені триматися", - зізнається Марія Левицька

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— І ви з родиною сина поїхали до Праги…

— І там мало не збожеволіла. Хто я там була? Кому потрібна? Ми жили у квартирі двох хлопців — прекрасної пари — один з яких був художником. Нас оточували великі картини відповідної тематики. Депресія була катастрофічною! Я написала близько п'ятдесяти листів до театрів Європи — ніхто мені не відповів, окрім невеликого театру у Брно, директор якого пояснив, що у них усе під контрактами на кілька років уперед. Тоді я знову почала малювати. Це був мій особистий порятунок, бо почуття, що ти нікому не потрібен — не покидало. Влітку Національна опера України відновила роботу, і я була щаслива, що знову потрібна.

«Під оперним театром були кіоски, в яких продавали портрети Гітлера і прапорці»

— Ваші батьки пережили війну, вони розповідали про той час?

— Коли почалася війна їм було 12 та 14 років. Тато та мама знали німецьку мову на рівні рідної. До війни у ​​кожного з них були особисті вчителі. Щобільше — мама ходила до німецької школи, де все викладання велося цією мовою. Ще пізніше мама написала книгу про той час. Розповідала, як під оперним театром були кіоски, в яких продавали портрети Гітлера та прапорці. Мама згадувала, як туди вишикувалася найдовша черга, а хтось кричав: по дві штуки в одні руки не давати. Тоді її врятував педагог Костирко із художньої школи. Він влаштував майстерню з набивання номерків на велосипеди й взяв кілька хлопців із класу, серед яких була моя мама. Їм видали «охоронні грамоти», що захищали від облав.

"Коли влітку 2022-го Національна опера України відновила роботу, і я була щаслива, що знову потрібна", - каже художниця

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— Ви із родини київської інтелігенції. Ваша прабабуся була успішною кіноактрисою.

— Так, працювала на кінофабриці. Знімалася і після війни. Вона мені багато розповідала про театральні історії. Завдяки прабабусі я полюбила ляльковий театр і стала художницею. Про те, щоб стати актрисою і розмов не було. Та і я була більше схильна до хлоп'ячих ігор. У нашій квартирі ми з подругами влаштовували битви трьох мушкетерів! Ми жили у старому будинку у центрі Києва на вулиці Чкалова. На жаль, будинку цього вже немає. А ось сусідній, схожий на замок, стоїть і досі. До речі, саме на терасі цього замку я викурила свою першу цигарку. У дев'ятому класі.

— І з того часу…

— Не кидала палити. Я ніколи не вирізнялася зразковою поведінкою, вчилася «так собі» і не подавала надій. Пам'ятаю, минуло багато років, я вже була лауреатом державної премії і якось прийшла на кафедру до тата — він був відомим фізиком. Одна з його секретарок, звертаючись до тата, запитала: «А пам'ятаєте, ви казали, що з Маші нічого не буде?» Він дуже зніяковів. Але насправді я відбулася завдяки досить жорстким характерам і тата, і мами. І, звісно, ​​Данилові Лідеру.

— Відомому українському театральному художнику.

— Моє захоплення сценографією відбулося саме завдяки йому. Ми познайомились із Лідером, коли він був головним художником театру імені Івана Франка. Був якийсь ювілей Франка, мама з колегою-скульптором робили виставку, а потім усі зібралися у фоє. Прийшов Лідер зі своєю дружиною-красунею Аріадною. Мені тоді було шістнадцять років.

Безперечно, на мене вплинув і Федір Нірод — головний художник Національної опери України, з яким мама була знайома ще з часу навчання у Львові. Але на роботу до оперного мене взяв тодішній директор театру Лев Венедиктов. То був 1989 рік.

— А до цього — кіностудія імені Олександра Довженка.

— Так, одразу після інституту. Я працювала на кіностудії десять років. Робила костюми для багатьох картин, у тому числі «Мадам Батерфляй» Олега Фіалко, «Поцілунок» Романа Балаяна. Тоді я познайомилася з відомим театральним режисером Іриною Молостовою і працювала з нею, зокрема, для оперного театру. Пам'ятаю, якось на мій день народження пролунав телефонний дзвінок. Лев Венедиктов попросив зайти до оперного театру. «Напишеш заяву на посаду головного художника», — коротко сказав він.

Марія Левицька створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні та багатьох країнах світу

«Через трійки мене не взяли в комсомол»

— Ви зайняли високу посаду головного художника одного з провідних театрів тоді Радянського Союзу і при цьому уникнули партії. Як вам удалось?

— А мене туди ніхто не кликав. На кіностудії до цього ставилися спокійно, і я про це навіть не думала. Пам'ятаю, мені було років вісім, тато якось відкликав мене і сказав: «Запам'ятай, совєти розстріляли 2000 тисяч священників. Твій дід був священником». Мене й у комсомол не відразу прийняли. У районі таких учнів було двоє — я та Сергій Маслобойщиков — зараз відомий режисер. Комісія запитала: «У вас трійки є?» Ми чесно відповіли, що є, і нас не взяли. Потім таки прийняли, по-тихому, а не як інших — в урочистій обстановці.

— За довгі роки роботи в Оперному були моменти, коли ставало нестерпно складно?

— Легко ніколи не було. Мене не носили на руках. Іноді запитують: почуваєтеся у театрі як вдома? Відповідаю: ні, я на службі. Пам'ятаю, коли робила чергову виставу, мама казала, що я працюю, ніби востаннє. А я відповідала, що, якщо не робитиму її, як останню, вона такою і стане.

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— А як же — натхнення?

— Це не про мене. У театрі є план, час, цехи і ніхто не питає, чи є у тебе натхнення чи ні. Гадаю, чим жорсткіше ставишся до себе, тим спокійніше жити.

— Аби не було війни…

— Так, сьогодні це так. Щоб не було тривог та обстрілів. Знаєте, що я хотіла б на день народження? Щоб спектакль «Макбет», який гратимуть цього дня, пройшов спокійно. Це був би для мене найкращий подарунок.

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