«Так в їхній же двір не прилетів якийсь уламок»: українська оперна співачка висловилась про російський репертуар

Зірка світової опери та солістка Національної опери України Людмила Монастирська, яка раніше розповіла «ФАКТАМ» про пережите під час великої війни, заявила, що під час війни в Україні не може бути російського репертуару.

ВІДЕО ДНЯ

«Те, що писав Чайковський, то є перлини. Але відмова від цієї музики — це не тільки політичне, а й морально-етичне рішення. Це цілком логічна реакція, якщо відбувається геноцид і наш найзапекліший ворог, наш найближчий сусід, при цьому, хоче стати нами. Бо ці московити до Київської Русі взагалі не мають ніякого відношення. Навіть назву вони забрали… Зникнення з репертуару балетів Чайковського це певне випробування для танцівників балету, бо це можливість для них показати свій дуже високий рівень. Але все одно, незрозуміло, як деякі театри, котрі хочуть отримати статус Національного, возять на гастролі російський репертуар. На мій погляд, це неприпустимо», — впевнена співачка.

Щодо того, що за кордоном продовжують виконувати твори Чайковського та інших російських композиторів, то тут у співачки теж є пояснення.

«Я багато гастролюю та знаю менталітети інших країн. Мене часто питають, як вони ставляться до російської культури. На що я відповідаю: «Так в їхній же двір не прилетів якийсь уламок». Вони не варяться у цих повітряних тривогах та стресі 24 на 7. Тому, мабуть, вони й ставляться до цього зі спокійною байдужістю. У мене дуже багато було таких моментів, коли на закритих заходах прямим текстом мені казали: «Віддайте скоріш вже ці території — хай швидше війна закінчиться». Коли мені це кажуть італійці я їм пропоную: «Чого ж ви тоді не віддасте Сицилію чи Сардинію?» — каже Монастирська.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що відома оперна співачка Олена Гребенюк у перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну змінила сцену на роботу водієм і навіть у найскладніші часи не стала виїжджати з родиною за кордон.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook