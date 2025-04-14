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Стиль життя

Мереживні водолазки та сукні — тренд весни-2025: чому варто інвестувати в такий одяг

22:27 14 квітня 2025
Мереживна сукня. Фото з відкритих джерел

Мереживні речі жіночні та вишукані, вони зроблять ваш образ елегантним за умови правильного комбінування з іншими предметами гардероба.

Мереживну водлазку можна поєднувати з діловим брючним костюмом або з шортами. Прекрасне комбо і зі спідницею. Такі поєднання можуть бути контрастними: наприклад, біла водолазка і сині шорти, темно-синя водолазка і біла спідниця. Дуже елегантний вигляд мають і монообрази: наприклад, сіра водолазка і сірий брючний костюм.

Ажурні сукні мають дуже стильний вигляд на кольоровому чохлі — наприклад, лавандовому або лимонному. А кольорове мереживо матиме чудовий вигляд на темній підкладці. Наприклад, кремова сукня на шоколадному чохлі, лаймова — на темно-синьому або чорному.

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Мереживні вбрання у цьому сезоні можуть бути доповнені декором з цього ж мережива — наприклад, розкішним бантом або воланами.

З прикрас підійдуть брошки. Мереживними можуть бути також деталі на одязі — наприклад, кишені на сукні з льону або екошкіри. Не бійтеся експериментувати та шукати свій стиль.

Нагадаємо про те, що відома стилістка і дизайнерка інтер'єрів Жанна Сабурова поділилася з читачами «ФАКТІВ» ідеями модних образів.

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Фото Рixabay

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