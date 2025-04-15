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Сирна паска з маком: так смачно, що не відірватися

22:00 15 квітня 2025
Сирна паска. Фото кулінарки Елли Іванової

До Великодня залишилося кілька днів. І продумати меню варто якнайшвидше, щоб, наприклад, для приготування паски підготувати необхідні інгредієнти. Рецептом незвичайної макової сирної паски поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова. — Ці паски дуже смачні! Приготуйте та порадуйте рідних та близьких незвичайною великодньою випічкою. Готуйте із задоволенням!

Сирна паска з маком

2 яйця

250 г сиру

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130 г цукру

100 г вершкового масла

250 г борошна

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4 г розпушувача

Дрібка солі та соди

1 чайна ложка лимонного соку

100 г макової начинки

150 г яблучного варення (можна замінити родзинками)

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8 г ванільного цукру

З'єднати цукор, сіль, ванільний цукор, макову начинку, вершкове масло, яйця, перетертий сир, борошно, розпушувач тіста та соду, на яку вилити лимонний сік. Замісити тісто із цих інгредієнтів. Додати яблучні часточки з варення. Розкласти по формочках. Випікати за температури 160−170 градусів 20−30 хвилин.

І смачного!

Раніше блогерка та стилістка Галина Денисюк розповіла, як приготувати традиційну сирну паску, яку не треба випікати.

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Фото Елли Іванової

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