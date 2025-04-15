Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі 38-річний українець Олександр Усик (23 перемоги, з них — 14 нокаутом) та володар титулу IBF 27-річний британець Денієл Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) близькі до досягнення угоди про бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу, повідомляє The Ring. Поєдинок має відбутися 12 липня на знаменитому лондонському стадіоні «Уемблі», де українець ще не боксував, а британець провів один бій.

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Як відомо, перша битва між Усиком та Дюбуа відбулася 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві та завершилася перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Відеоогляд бою Олександр Усик — Денієл Дюбуа

Після тієї зустрічі Усик встиг двічі перемогти рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та стати абсолютним чемпіоном світу.

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Щоправда, після першого бою з Циганським королем Олександр відмовився від пояса IBF, який пізніше, після перемоги нокаутом на «Уемблі» над Ентоні Джошуа, завоював Деніел Дюбуа.

У лютому британець мав захищати в Ер-Ріяді свій титул у бою з новозеландцем Джозефом Паркером, але поєдинок не відбувся через хворобу Дюбуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик представив свою ексклюзивну колекцію годинника з діамантами.

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