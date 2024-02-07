Інтеграція ветеранів у цивільне життя: програми уряду та кейс від компанії «МХП»

Підтримка повернення ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції у ринок праці — спільне завдання держави та бізнесу. Мінекономіки має створити умови, щоб ветерани й ветеранки могли відкривати власні бізнеси, знаходити роботу, аби їхні робочі місця були зручними та інклюзивними. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Також закладені кошти на реалізацію державних програм, які допомагають нашим захисникам і захисницям самореалізовуватися та розвиватися. Зокрема, це ветеранські гранти у межах програми «єРобота», програми навчання та перенавчання, щоб ветерани могли отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність або підвищити свій професійний рівень, ваучери на навчання, програма доступної іпотеки «єОселя», яка допомагає ветеранам та їхнім родинам придбати омріяне житло.

Заступник голови правління ПрАТ «МХП» Андрій Булах розповів, як компанія підтримує військових і ветеранів.

«В МХП ми створили комплексну програму „МХП Поруч“, яка охоплює військових, ветеранів, їхні родини, а також тих, хто чекає рідних з війни. Програма спрямована як на співробітників компанії, так і на членів громад. 2367 працівників компанії сьогодні захищають Україну у складі сил оборони. В МХП працює 273 ветерана. Задача, яку ми ставимо перед собою: кожен ветеран має знати й відчувати — ми чекали його повернення, ми вдячні йому за захист і тепер прийшов наш час про нього потурбуватися. Тому „МХП Поруч“ передбачає юридичну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію, професійну адаптацію та допомогу у розвитку соціальних зв’язків», — розповів Булах.

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Заступник голови правління ПрАТ “МХП” Андрій Булах розповів, як компанія підтримує військових і ветеранів

За словами Бережної, одне з завдань для уряду у 2024 році — підтримка роботодавців через пільги, компенсації облаштувань робочих місць, зміни до законодавства.

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Нині урядовці працюють над єдиним документом, де будуть чітке визначення статусів, які може мати військовослужбовець, послуги, які для нього чи неї доступні. Буде створено нерозривний ланцюжок надання послуг для військового та членів його родини — як у період служби, так і після демобілізації.

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