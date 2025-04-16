Паска, що пахне любов’ю: рецепт від мами співачки SOWA

У родині співачки SOWA Великдень — це не просто свято, а справжня магія, що починається на кухні. У їхній родині існує особлива традиція — мама завжди пече одну велику паску для всієї родини, крім того, кожен дорослий отримує свою велику особисту паску, а для маленьких дітей готується окрема маленька пасочка. Таким чином, кожен у сім’ї має свою власну паску, якою можна насолоджуватися в компанії близьких.

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- Мама завжди каже, що тісто для паски не любить шуму і сварок. Тому поки паска росте — в хаті має бути спокій, музика і тепло. Я іноді включаю свої пісні, і мама жартує: «Оце й допомагає пасці так гарно підніматися! — з усмішкою зізнається «ФАКТАМ» SOWA.

Інгредієнти: 0,5 л молока (2−5% жирності)

1 скл. (200 г) цукру

1 пакет ванільного цукру

5 яєць (збити)

100 г вершкового масла (розігріти)

1−2 ст. л. сметани

Щіпка солі

1 ст. л горілки

За бажанням: родзинки, цукати, сухофрукти

Приготування:

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1. Тиша для тіста — під час замішування та випічки паски важливо, щоб була тиша в домі.

2. Приготування опари: в окремій мисці запарюємо 0,5 пакета свіжих дріжджів, дрібно їх розтираємо в горнятку теплого молока з чайною ложкою цукру. Накриваємо та чекаємо, поки дріжджі розчиняться, після чого виливаємо у основну суміш.

3. Замішування тіста: додаємо поступово борошно до основної суміші і вимішуємо тісто. Для зручності змазуємо руки олією, щоб тісто не прилипало.

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4. Формування пасок: накладаємо тісто в форми на 1/3 висоти (менше половини). Накриваємо рушником, щоб тісто підіймалось.

5. Випікання: розігріваємо духовку до 180 °C. Коли ставимо паски в духовку, зменшуємо температуру до 150 °C. Через 15 хвилин підвищуємо температуру до 180 °C і випікаємо протягом 45−60 хвилин.

6. Фольга: якщо верх паски починає сильно підрум’янюватися, накриваємо її фольгою, щоб вона не підгоріла.

7. Прикраса: готову паску покриваємо глазур’ю і прикрашаємо за смаком.

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Нагадаємо рецепт смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.

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