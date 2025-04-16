40.74 / 41.36 46.28 / 47.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паска, що пахне любов’ю: рецепт від мами співачки SOWA

20:05 16 квітня 2025
Паска&nbsp;— рецепт від мами співачки SOWA

У родині співачки SOWA Великдень — це не просто свято, а справжня магія, що починається на кухні. У їхній родині існує особлива традиція — мама завжди пече одну велику паску для всієї родини, крім того, кожен дорослий отримує свою велику особисту паску, а для маленьких дітей готується окрема маленька пасочка. Таким чином, кожен у сім’ї має свою власну паску, якою можна насолоджуватися в компанії близьких.

- Мама завжди каже, що тісто для паски не любить шуму і сварок. Тому поки паска росте — в хаті має бути спокій, музика і тепло. Я іноді включаю свої пісні, і мама жартує: «Оце й допомагає пасці так гарно підніматися! — з усмішкою зізнається «ФАКТАМ» SOWA.

Інгредієнти:

  • 0,5 л молока (2−5% жирності)
  • 1 скл. (200 г) цукру
  • 1 пакет ванільного цукру
  • 5 яєць (збити)
  • 100 г вершкового масла (розігріти)
  • 1−2 ст. л. сметани
  • Щіпка солі
  • 1 ст. л горілки
  • За бажанням: родзинки, цукати, сухофрукти

Приготування:

РЕКЛАМА

1. Тиша для тіста — під час замішування та випічки паски важливо, щоб була тиша в домі.

2. Приготування опари: в окремій мисці запарюємо 0,5 пакета свіжих дріжджів, дрібно їх розтираємо в горнятку теплого молока з чайною ложкою цукру. Накриваємо та чекаємо, поки дріжджі розчиняться, після чого виливаємо у основну суміш.

3. Замішування тіста: додаємо поступово борошно до основної суміші і вимішуємо тісто. Для зручності змазуємо руки олією, щоб тісто не прилипало.

РЕКЛАМА

4. Формування пасок: накладаємо тісто в форми на 1/3 висоти (менше половини). Накриваємо рушником, щоб тісто підіймалось.

5. Випікання: розігріваємо духовку до 180 °C. Коли ставимо паски в духовку, зменшуємо температуру до 150 °C. Через 15 хвилин підвищуємо температуру до 180 °C і випікаємо протягом 45−60 хвилин.

6. Фольга: якщо верх паски починає сильно підрум’янюватися, накриваємо її фольгою, щоб вона не підгоріла.

7. Прикраса: готову паску покриваємо глазур’ю і прикрашаємо за смаком.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт смачного декору для паски з трьох інгредієнтів.

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Правильна копчена ковбаса за версією Анатолія Ярошенка

Найчесніша ковбаса: скільки в ній м’яса і чи можна її знайти

Гороскоп на квітень&nbsp;— Як Марс у Леві вплине на знаки Зодіаку

Марс у Леві: астрологи розповіли, як зміниться життя знаків Зодіаку після 18 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту