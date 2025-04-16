Паска на топленому молоці: відома шеф-кухар поділилася бабусиним рецептом великодньої випічки
Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати сирно-шоколаду паску з вишневою начинкою, цього разу поділилася рецептом, за яким паски готувала її бабуся.
«За рецептом моєї бабусі, але з нюансами та смачними моментами від мене. Тепер сміливо назву це сімейним рецептом, бо теж додала щось від себе», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі та попереджає, що на приготування таких пасок знадобиться батаго часу. Втім, воно того варте, бо випічка виходить дуже смачною та «вартує кожної витраченої на неї хвилинки».
Інгредієнти (на 4 середні паски):
- Борошно — 500 г;
- Дріжджі (живі) — 30 г;
- Яйця — 5 шт. (жовтки в тісто, білок для глазурі);
- Молоко пряжене — 250 г;
- Цукор — 200 г;
- Масло вершкове — 150 г;
- Сухофрукти — 250 г;
- Ванільний цукор — 20 г;
- Сухе молоко — 25 г.
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Приготування:
- Для опари дріжджі змішати з 100 г борошна та теплим молоком до однорідності. Накрити рушником та залишити на 40 хвилин, доки дріжджі не активуються.
- Сухе молоко обсмажити на пательні до янтарного кольору, постійно помішуючи.
- Мʼяке масло взбити з цукром, додати жовтки й знов взбити.
- До опари поступово додати масляно-яєчну суміш, вимішати та залишити її підходити в теплому місці на годину-дві.
- Додати в опару решту борошна, сухе молоко та ваніль, добре вимісити — тісто не має липнути до рук. Залишити у теплому місці ще на годину.
- Вмістити в тісто сухофрукти (їх можна замочити попередньо в алкоголі), добре обсипані борошном.
- Форми для пасок наповнити тістом на третину и витримати в теплому місці під рушником — тісто має майже повністю заповнити форму
- Запікати при 180 градусах протягом 35−40 хвилин, перевірячюи готовність шпажкою.
«Паски потрібно обовʼязково підвісити, як панеттоне! І не діставати з форми поки повністю не охолонуть, бо вони дуже повітряні!» — додала Валентина Кущ.
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Фото — скріншот72
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