Паска на топленому молоці: відома шеф-кухар поділилася бабусиним рецептом великодньої випічки

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати сирно-шоколаду паску з вишневою начинкою, цього разу поділилася рецептом, за яким паски готувала її бабуся.

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«За рецептом моєї бабусі, але з нюансами та смачними моментами від мене. Тепер сміливо назву це сімейним рецептом, бо теж додала щось від себе», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі та попереджає, що на приготування таких пасок знадобиться батаго часу. Втім, воно того варте, бо випічка виходить дуже смачною та «вартує кожної витраченої на неї хвилинки».

Інгредієнти (на 4 середні паски): Борошно — 500 г;

Дріжджі (живі) — 30 г;

Яйця — 5 шт. (жовтки в тісто, білок для глазурі);

Молоко пряжене — 250 г;

Цукор — 200 г;

Масло вершкове — 150 г;

Сухофрукти — 250 г;

Ванільний цукор — 20 г;

Сухе молоко — 25 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Для опари дріжджі змішати з 100 г борошна та теплим молоком до однорідності. Накрити рушником та залишити на 40 хвилин, доки дріжджі не активуються.

Сухе молоко обсмажити на пательні до янтарного кольору, постійно помішуючи.

Мʼяке масло взбити з цукром, додати жовтки й знов взбити.

До опари поступово додати масляно-яєчну суміш, вимішати та залишити її підходити в теплому місці на годину-дві.

Додати в опару решту борошна, сухе молоко та ваніль, добре вимісити — тісто не має липнути до рук. Залишити у теплому місці ще на годину.

Вмістити в тісто сухофрукти (їх можна замочити попередньо в алкоголі), добре обсипані борошном.

Форми для пасок наповнити тістом на третину и витримати в теплому місці під рушником — тісто має майже повністю заповнити форму

Запікати при 180 градусах протягом 35−40 хвилин, перевірячюи готовність шпажкою.

«Паски потрібно обовʼязково підвісити, як панеттоне! І не діставати з форми поки повністю не охолонуть, бо вони дуже повітряні!» — додала Валентина Кущ.

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Фото — скріншот

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