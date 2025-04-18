Колишнього співвласника «ПриватБанку» Боголюбова, який втік з України, виявили у Відні

Колишній співвласник «Приватбанку» Геннадій Боголюбов, який минулого року виїхав з України за чужим паспортом, наразі мешкає у Відні.

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Про це, зокрема йдеться в новому розслідуванні журналіста «УП» Михайла Ткача, присвяченого колишнім українським високопосадовцям, які переховуються за кордоном.

Так, у Відні розслідувачі помітили автівку на українських номерах. Саме на ній колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова підвозила свого чоловіка Геннадія Боголюбова на залізничний вокзал. Колишній співвласник банку мешкає в елітному районі Відня. На вулиці, де він живе, знімальну групу зупинила приватна охорона. Поліція, що прибула за викликом, перевірила документи журналістів та відпустила їх після обшуку. Сам Геннадій Боголюбов від спілкування відмовився, пославшися на заборону адвокатів.

«УП», посилаючись на джерела у правоохоронних органах, пише, що наприкінці квітня український суд розглядатиме апеляцію Боголюбова. У випадку негативного рішення мільярдера можуть оголосити у міжнародний розшук.

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Раніше бізнесмену повідомили про підозру в незаконному заволодінні чужим паспортом.

А інший відомий втікач — нардеп з фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко, який заочно був засуджений до восьми років позбавлення волі за спробу підкупу керівництва Державного агентства відновлення, знайшовся в Угорщині.

«Одарченка оголосили у міжнародний розшук, але досі жодної публічної згадки про його місце перебування не було», — пише Михайло Ткач та додає, що напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну нардепа-втікача випадково затримувала угорська поліція неподалік від українського кордону: «Під час перевірки документів водія угорські поліцейські побачили, що Одарченко перебуває у розшуку інтерпола. Після з'ясування обставин про те, що втікач попросив в Угорщині притулок, його відпустили».

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Журналіст зазначає, що Одарченко не мешкає у містечку Вашарошнамень, де його затримували, а, ймовірно, приїжджав до українського кордону щоб когось або щось забрати.

«Мешкає наразі депутат в Будапешті. І з очевидних причин угорська влада відмовляється повідомляти будь яку інформацію про долю народного обранця, який під час війни хотів заробити за рахунок фонду з ліквідації наслідків російської збройної агресії», — додає журналіст.

Нагадаємо, що ДБР встановила, що Геннадій Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав з України потягом Київ — Хелм. Він надав прикордоннику чужий паспорт, а той запевнив своїх колег, що вже перевірив купе. А вже польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

В лютому цього року президентським указом були введені санкції РНБО стостовно кількох олігархів, серед яких є і Боголюбов.

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Фото — скріншот

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