Бен Аффлек ненавидів прізвисько, яке отримав через Лопес

Кілька інсайдерів зізнались журналістам, що Бен Аффлек і Джей Ло «знають, що можуть зателефонувати чи написати текстове повідомлення в будь-який час і бути сердечними», і що вони все ще спілкуються, особливо через дітей, пише Cosmopolitan.

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Тим часом виявилося, що Бен ненавидів увагу, яку привернули його стосунки з Дженніфер, і не був прихильником прізвиська «Бенніфер 2.0».

«Бен зараз не відчуває себе таким відкритим, і йому це подобається. Бену ніколи не подобався публічний аспект їхніх стосунків. Він був розчарований псевдонімом „Бенніфер 2.0“, і йому все це ніколи не подобалося», — кажуть інсайдери.

Джерело також розповіло, що і Аффлек, і Лопес сумні, що шлюб не вдався. Однак замість того, щоб плакати через це, вони працюють від душі. Їм подобається бути зайнятими солідними проектами. Вони хочуть більше успіхів, більше хітових фільмів, більше нагород.

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Що стосується ситуації між Беном і Дженніфер Гарнер, джерело розповіло, що «їхні стосунки поглибилися після розлучення Бена, але між ними немає нічого романтичного».

Раніше розповсюдилися чутки про те, що після розриву з Джей Ло Бен Аффлек закохався у зірку та світову ікону.

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